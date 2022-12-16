寒流將來襲 消防署籲使用熱水器保持通風防中毒

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（中央社記者劉建邦台北16日電）寒流將來襲，消防署今天表示，民眾會因天冷緊閉門窗，造成空氣不流通，家中若使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，以免造成一氧化碳中毒。

消防署發布新聞資料指出，中央氣象局預報明天寒流來襲，各地氣溫遽降，因天冷民眾在家中會緊閉門窗，導致空氣不流通，若瓦斯熱水器安裝不當，產生的廢氣無法排出，可能導致一氧化碳中毒，呼籲使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，確保居家安全。

消防署統計，民國106年至110年發生一氧化碳中毒案，共161件，其中124件是因屋外式熱水器安裝在通風不良場所導致中毒；今年到12月15日止，已發生17件一氧化碳中毒案，造成3死、42人送醫。

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消防署表示，民眾家中若是使用屋外式熱水器，應避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風，瓦斯熱水器應依通風條件選擇正確型式，屋外式熱水器要裝在屋外通風處，裝在室內或不通風的陽台，應改用具有強制排氣功能。

消防署指出，使用熱水器後如發現有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，在有意識狀況，先打開窗戶通風，並立即撥119電話求助。（編輯：李錫璋）1111216