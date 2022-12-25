寒流輻射冷卻早晚寒冷 中南部日夜溫差大

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受寒流及輻射冷卻影響，25日清晨天氣非常寒冷，各地都有局部攝氏10度以下低溫，高雄以北及宜蘭甚至會來到6度以下。圖為台北捷運中山站周邊民眾穿著厚外套出門。（中央社檔案照片）

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（中央社台北25日電）中央氣象局表示，今天和昨天類似，受寒流及輻射冷卻影響，清晨天氣非常寒冷，各地都有局部攝氏10度以下低溫，高雄以北及宜蘭甚至會來到6度以下，氣象局持續發布低溫特報。

氣象局網站發布訊息指出，白天北台灣仍有寒意，高溫約15到17度，其他地方則在19到22度，中南部日夜溫差大，請留意溫度的變化；水氣持續偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，只有花東及恆春半島偶有零星短暫雨。

而苗栗至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風；此外基隆北海岸及東半部有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天受寒流影響，環境風場為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部以南位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1111225