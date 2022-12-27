降雨日增及境外污染少 111年空氣品質歷年最佳

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（中央社記者張雄風台北27日電）環保署公布今年截至11月止空氣品質監測結果，並預估全年平均將首次低於13µg/m³，空氣品質改善歷年最佳；環保署今天表示，除境內空污減量外，降雨日數增加及境外污染貢獻降低是主要原因。

行政院環境保護署今天舉辦「111年空氣品質監測結果統計」記者會。今年1月至11月全國細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度為12.5微克/立方公尺（µg/m³），預估全年年平均將首次低於13µg/m³，空氣品質為歷年最佳。

根據環保署統計，今年PM2.5達紅色警示的站日數為45次，較去年177次大幅下降，但仍不及最低的109年15次。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕解釋，109年由於COVID-19疫情爆發，中國經濟活動停擺，因此境外污染物也大幅下降；109年下半年至去年上半年間逢百年大旱，減少降雨洗除空污、大氣中的混合層也較低，導致空污濃度上升、空氣品質不佳的天數增加。

另外在揚塵防制部分，蔡孟裕表示，以近5年濁水溪揚塵次數為例，106年統計達59次，接著逐年下降，109年為9次、去年6次，今年截至11月底僅2次；環保署已設置3日前揚塵通報、1日揚塵預警及當日揚塵警示，並配合水利、消防機關啟動應變措施，有效降低揚塵事件。

此外，今年臭氧8小時紅色警示站日數以9月達67次最高，其次是3月的9次，其他月份皆在5次以下。環保署環境監測及資訊處長謝炳輝表示，9月主要有3次都是由境外傳入臭氧的事件，包含9月9日東北風影響、9月15及18日為西風挾帶入境。

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蔡孟裕坦言，今年空氣品質好轉，有1/3的原因是境內改善幅度超過預期，原訂減量60%空污的目標達到82%；另外2/3主要還是「老天爺幫忙」及境外污染物減少，今年如竹苗以北降雨日數都較往年來得多，而境外污染貢獻也較往年減少約2至3成。

中央氣象局預報中心課長陳維良補充，今年雖然比較乾燥的大陸高壓影響台灣，在偏冷的天氣條件中，不排除混合層的高度相對較低，但由於本地、境外污染源較少，對空氣品質的影響也有限；目前評估各方污染源，台灣本身的空氣品質是逐漸改善轉好。（編輯：陳政偉）1111227