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使用化石燃料影響壽命 全球人類因空汙少活2年

2022/6/14 20:42（6/14 21:09 更新）
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研究顯示，微小空氣汙染粒子使得全球人類的壽命縮短兩年以上，這些粒子多半是透過燃燒化石燃料產生。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
研究顯示，微小空氣汙染粒子使得全球人類的壽命縮短兩年以上，這些粒子多半是透過燃燒化石燃料產生。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社巴黎14日綜合外電報導）研究人員今天表示，微小空氣汙染粒子使得全球人類的壽命縮短兩年以上，這些粒子多半是透過燃燒化石燃料產生。

此外，根據這份美國芝加哥大學（University of Chicago）能源政策研究所（Energy Policy Institute）的報告，南亞各地的細小懸浮微粒濃度若符合世界衛生組織（WHO）標準，一般人可多活5年。

在擁有3億人口的印度北方省（Uttar Pradesh）和比哈省（Bihar），所謂的細懸浮微粒（PM2.5）汙染引發心肺疾病，使得預期壽命縮短8年，在首都新德里（New Delhi）更是縮短達10年。

PM2.5大小約同人類頭髮直徑，可以深入肺部、進入血液，2013年被聯合國（UN）列為致癌物質。世衛建議空氣中24小時區間內的PM2.5濃度不應超過每立方公尺15微克，或全年平均低於每立方公尺5微克。

主要研究員哈森科夫（Crista Hasenkopf）與同儕在這份「空氣品質壽命指數」（Air Quality Life Index）報告中表示：「乾淨空氣能讓全球人類多活幾年。全球永久減少空汙至世衛標準，將使人類平均預期壽命增加2.2年。」

幾乎全世界有人居住的區域PM2.5濃度都高於世衛指導方針，但亞洲超過最多，孟加拉為15倍、印度10倍、尼泊爾與巴基斯坦為9倍。

在中西非、東南亞大部分地區、中美洲部分區域，汙染濃度與壽命減少程度也高於全球平均值。

令人驚訝的是，2020年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城措施，全球經濟活動步調大幅放緩，二氧化碳排放量隨之減少，但PM2.5濃度與前一年幾乎相差無幾。

2020年因為COVID-19封城措施，全球經濟活動步調大幅放緩，二氧化碳排放量隨之減少，但PM2.5濃度與前一年幾乎相差無幾。（圖取自Air Quality Life Index網頁aqli.epic.uchicago.edu）
2020年因為COVID-19封城措施，全球經濟活動步調大幅放緩，二氧化碳排放量隨之減少，但PM2.5濃度與前一年幾乎相差無幾。（圖取自Air Quality Life Index網頁aqli.epic.uchicago.edu）
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人口14億的中國情況則有大幅改善，2013至2020年PM2.5濃度下降近40%，預期壽命因此增加2年。然而就算有這樣的進展，目前中國人民平均仍因空汙少活2.6年，又以河南、河北、山東省情況最糟。

這份報告並指出，相較於其他導致早逝的原因，PM2.5的影響堪比吸菸，且為飲酒的3倍以上、感染愛滋病毒/愛滋病（HIV/AIDS）的6倍。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1110614

相較於其他導致早逝的原因，PM2.5的影響堪比吸菸，且為飲酒的3倍以上。（圖取自Air Quality Life Index網頁aqli.epic.uchicago.edu）
相較於其他導致早逝的原因，PM2.5的影響堪比吸菸，且為飲酒的3倍以上。（圖取自Air Quality Life Index網頁aqli.epic.uchicago.edu）
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