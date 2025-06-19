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前駐教廷大使李世明 返台南二中領傑出校友獎

2025/6/19 14:58（6/19 15:11 更新）
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前駐教廷大使李世明（右）114年3月退職，19日返回母校國立台南二中領取第7屆傑出校友獎。（台南二中提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年6月19日
前駐教廷大使李世明（右）114年3月退職，19日返回母校國立台南二中領取第7屆傑出校友獎。（台南二中提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年6月19日
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（中央社記者張榮祥台南19日電）前駐教廷大使李世明今年3月退職，今天返回母校、國立台南二中，領取第七屆傑出校友獎；校方盛讚李世明是二中驕傲。

台南二中今天發布新聞稿指出，李世明民國62年畢業於台南二中後，就讀政大外交系、政大外交研究所、台大管理學院企業管理EMBA，曾任駐帛琉大使，民國104年起駐教廷特命全權暨特任大使，今年3月退職。

校方表示，李世明從事外交工作數十年，駐節與足跡橫跨五大洲，雖身處多艱難國際環境，始終以專業推動友邦合作交流，曾獲頒中華民國大綬景星勳章、教廷庇護九世大十字騎士大綬勳章。

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台南二中每3年舉行一次傑出校友選拔，李世明於112年獲選，但未返校，直到今天才到校領獎。

李世明以自身經歷勉勵台南二中學弟妹：「在生命旅程中，見聞決定眼界，眼界決定高度，廣闊視野會為自己開啟美好機會之窗；盼本校優秀後進在勤讀萬卷書之餘，也能力行萬里路，勇於跨出舒適圈，自信前行、益國益民、豐富人生」。（編輯：陳仁華）1140619

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李世明
中國天主教組織祝賀教宗良十四世當選駐教廷大使：新教宗清楚台灣中國不同 台梵關係正面
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