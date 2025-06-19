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提升戰時醫藥韌性 專家促醫師換照納災難訓練學分

2025/6/19 15:06
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（中央社記者郭建伸台北19日電）立法院今天舉行韌性醫藥計畫公聽會，專家建議成立「藥品供應韌性小組」，促進原料藥更多在地生產，並專案引入筆針嗎啡因應戰時可能需求。重症醫學會呼籲，未來醫事人員換證照時納入重大災難訓練學分。

近來國際經貿局勢引發外界討論醫療韌性與量能，立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「台灣韌性醫藥整備計畫」公聽會，邀請政府部門及專家學者與會。

衛福部次長林靜儀在會前接受媒體訪問，談及韌性國家醫藥整備計畫。她表示，台灣因為有地震、颱風等極端氣候，加上周邊的印太情勢，必須強化在災難時的醫療量能與專業；強化醫療韌性的過程中，除了訓練專業人員、增加知能外，還要協助地方政府強化設備與設施，一旦遇到緊急災難時，有足夠的專業團隊、設備因應。

談及藥品韌性，林靜儀說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時曾有交通中斷而短缺物資，俄烏戰爭時全球的原料受影響，生理食鹽水在去年時也因廠商關係有供應問題，基於相關經驗，食藥署會全面盤點，讓藥品供應韌性更強更好，盡量在維持必要醫療運作時，不受到交通、廠商、原料影響而衝擊藥品供應。

公聽會上，專家學者對醫藥韌性紛紛發表看法。學名藥協會理事長陳誼芬表示，學名藥對國人健康扮演重要角色，如同國防、民生般重要的製藥產業，卻僅得到極少資源，國內學名藥的挑戰分別有研發生產升級誘因不足、供應鏈風險、醫病信任度低、健保總額不足等問題。

陳誼芬指出，總統賴清德上任後成立健康台灣推動委員會，但委員會裡藥界代表僅有1人，其餘是醫界為主，呼籲在委員會轄下成立「藥品供應韌性小組」，並設定兩大訴求；第一是促進原料藥能更多在地化生產，第二則是訂定韌性供應的目標，例如提高國內主要原料藥生產與用量、提高過了專利期的台廠藥品製劑市占率。

藥師公會全聯會諮詢顧問葉明功談及，雖然有很多鼓勵國產用藥的政策，「但甘露灑下去，還沒落地就蒸發光」，應設置國產藥品專款專用的經費，鼓勵使用本土原料，讓國家在需要時有藥可用。

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葉明功也提到，用於止痛的嗎啡在戰時變得很重要，目前國內的嗎啡多是裝在安瓿裡面，需要醫護人員才能注射，但國外有類似胰島素筆針的形式。他建議，政府應設置專案囤儲單一拋棄式筆針嗎啡，一旦打仗時才能及時用於軍人和傷患，減少醫護辛勞。

重症醫學會理事陽光耀則強調，戰爭災難一旦發生，現場多半要靠非醫生、護理師的醫療人員協助，重症醫學會參與韌性醫療計畫，雖已培訓300名種子教師，建議未來在醫事人員換證照時納入「重大災難訓練學分」。（編輯：張若瑤）1140619

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