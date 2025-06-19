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機車車齡逾10年約628萬輛 環部補助盼促汰換

2025/6/19 15:19（6/19 16:00 更新）
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圖為民眾在台北士林一處電動機車換電站更換電池。（中央社檔案照片）
圖為民眾在台北士林一處電動機車換電站更換電池。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北19日電）環境部表示，統計歷年於環境部申請汰舊補助機車平均約3萬輛、而全台仍有628萬輛車齡10年以上老舊機車；目前汰換舊機車為電動車，民眾於環境部至少可申請到新台幣2800元補助金，盼促進汰換老舊機車意願。

環境部於去年12月27日即發布延長推動車輛汰舊換新空氣污染物減量補助及媒合制度，申請期限延長至115年12月31日。

環境部說明，若結合環境部大氣司空污減量補助、氣候變遷署溫室氣體減量效益媒合收購、資源循環署廢車回收獎勵金等，民眾汰換10年以上的老舊燃油機車換購電動機車，最少可獲得新台幣2800元（包含減空污1000元、減碳1500元及廢車回收300元）補助，藉此促進汰換老舊機車意願。

環境部大氣司長黃偉鳴告訴中央社記者，統計至2023年，全台車齡10年以上的燃油機車仍約有628萬輛，歷年來申請環境部汰舊換電動機車補助數量平均每年約3萬輛。

根據環境部資料，統計至2023年止，北部空品區（基隆市、台北市、新北市、桃園市 ）車齡10年以上車輛數約207萬輛、竹苗空品區約40萬輛、中部空品區（台中市、彰化縣、南投縣 ）約131萬輛、雲嘉南空品區約99萬輛、高屏空品區120萬輛、宜蘭空品區約10萬輛、花東空品區約14萬輛。

黃偉鳴說，整體而言，每年新增機車掛牌數都會比汰換數多；今年環境部發布「空氣品質政策白皮書」，連結2050淨零政策，特別針對提升電動車普及率等，從源頭打造低污染生活型態。

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環境部表示，老舊機車汰換與電動機車銷量有關，包含部分民眾可能對電動機車的品質以及售後服務（例如電池月租費或維修便利性）仍持觀望，而去年燃油機車的削價競爭，也壓縮了電動機車的市場空間。

不過，環境部說，政策利多讓電動機車市場仍緩步成長，如經濟部宣布響應加碼補助報廢10年以上的老舊燃油機車、並購買其認可的電動機車，即可再獲得加碼補助1000元；而各地方政府亦多運用空氣污染防制基金，推出多元加碼補助購買電動機車的方案，民眾新購或換購電動機車皆有經費補助。（編輯：陳清芳）1140619

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黃偉鳴
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