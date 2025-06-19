高雄飯糰店糾紛 房東反告日籍老闆傷害

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄鼓山區一間日式飯糰店與房東間糾紛延燒，房東邵姓女子今天帶著驗傷單，指控飯糰店老闆16日晚攻擊其下巴，並提告傷害罪附帶求償新台幣10萬元醫療費，更打算聲請強制執行。

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」張姓老闆娘與邵姓房東6月16日因租賃問題再有爭執，飯糰店夫婦昨天在委任律師陳頂新等人陪同下，到高雄地檢署按鈴申告強制、恐嚇、侵入住居及毀損等罪。

陳頂新指出，房東16日晚間突然敲擊夫婦房門，且大力撞開門闖入，並破壞房間物品，在夫婦報警要下樓去警察局過程中，房東還從後方大力推張女丈夫，害對方差點跌下樓梯。

邵女今天下午2時許前往高雄地檢署按鈴遞狀提告傷害罪，並向高雄地方法院聲請強制執行，要求飯糰店夫婦搬離。

邵女還原16日晚間衝突現場表示，當時是因為只收到水電費，要去找飯糰店夫婦商討房租問題，但張女卻直接回應「我為什麼要繳房租」，想以押金抵租金，自己氣不過才撞開門破壞房間物品。但也被飯糰店老闆樋口先生攻擊左下巴，造成左下巴挫傷、牙冠、牙根斷裂等，至今第4天瘀青都還沒消。所以今天是來提告傷害罪，並附帶民事求償後續拔牙、植牙等醫療費用，共約新台幣10萬元。

邵女澄清，當天只是數度輕推張女喊「快點」，對方步伐根本沒有移動，何來生命安全受威脅之說。今天也會將衝突影片證據提供給法院，看到底誰在說謊。且對方如此野蠻行為，已經忍無可忍，決心向高雄地院民事庭聲請強制執行，要飯糰店夫婦搬離。

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邵女質疑，租約根本未提及「押金可以抵房租」，且飯糰店夫婦一直將政治人物牽扯進來，甚至還要特定市議員陪同商談，更懷疑樋口先生「明明國語就講得很好，面對媒體就講日語，還舉牌台灣人欺負日本人」。

她強調，飯糰店夫婦在16日晚的衝突根本沒受傷，「只有我被樋口打，這樣的人，台灣民眾還要支持嗎，我不容許這樣的渣人繼續承租」。（編輯：李淑華）1140619