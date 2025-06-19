加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
陳柏諺殺害馬來西亞籍女大生 判刑18年10月定讞
首頁 / 政治

長照3.0預計115年上路 拚健康老化、安寧善終

2025/6/19 15:11（6/19 15:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為長者示意圖。（中央社檔案照片）
圖為長者示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院會今天通過「長照3.0規劃」，預計明年上路。行政院長卓榮泰說，長照3.0將擴大服務對象，持續增加服務據點及內容，給予家庭照顧者及長照機構更多支持，並結合醫療與社會福利，提升對失能者的照顧，達成健康老化、在地老化、安寧善終的願景。

行政院會今天通過衛福部報告「長照3.0規劃」，預計明年上路，期盼達成健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終及人力專業發展8大目標。

長照3.0特色包含發展多元去界的社區共融照顧圈、聘僱外看家庭於原核定額度下放寬使用社區照顧，以及建構在宅責任醫療網絡、持續推動在宅急症照顧、強化銜接住院PAC個案復能服務，還會擴大急性後期照護（PAC）不分齡失能者、納入年輕型失智者，同時會充實晚間照顧及夜間緊急服務量能、結合社宅或公私資源，在缺乏區布建長照資源，並會透過政府與民眾共同分擔聘請住院看護費用。

另外，長照3.0也將新增居家智慧科技輔具租賃、日照及住宿機構導入智慧照顧科技獎勵；此外，特定疾病且一定年齡以上者，政府將支付一生一次免費的預立醫療照護諮商（ACP）。

google news透過 Google News追蹤中央社

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，台灣今年已邁入超高齡社會，為因應高齡照顧壓力與人力的挑戰，長照3.0明年上路，盼能落實總統賴清德「國家希望工程」擴大社會投資、減輕家庭負擔、強化醫療照顧銜接、打造「健康台灣」的施政目標。

卓榮泰說，長照3.0將擴大服務對象，持續增加服務據點及內容，給予家庭照顧者及長照機構更多支持，並結合醫療與社會福利，提升對失能者的照顧，達成健康老化、在地老化、安寧善終的願景，這非僅是政策的提升，更是跨領域、跨部會、公私協力的重要社會工程。（編輯：張均懋）1140619

延伸閱讀
長照3.0 力拚離院長照零時差與10分鐘照顧圈智慧長照輔具租賃最高3年補助6萬 估115年中上路家不再是長照堡壘 6成家庭僅1到2人藏獨老隱憂調查：缺工和長照需求 第3季醫療生命科學業招募強勁台南男子疑長照壓力弒母 國民法官判20年
卓榮泰
13縣市對統刪提訴願 政院續蒐集地方意見中東局勢升溫 卓榮泰指示必要時採取措施穩定物價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：