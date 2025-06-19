長照3.0預計115年上路 拚健康老化、安寧善終

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（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院會今天通過「長照3.0規劃」，預計明年上路。行政院長卓榮泰說，長照3.0將擴大服務對象，持續增加服務據點及內容，給予家庭照顧者及長照機構更多支持，並結合醫療與社會福利，提升對失能者的照顧，達成健康老化、在地老化、安寧善終的願景。

行政院會今天通過衛福部報告「長照3.0規劃」，預計明年上路，期盼達成健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終及人力專業發展8大目標。

長照3.0特色包含發展多元去界的社區共融照顧圈、聘僱外看家庭於原核定額度下放寬使用社區照顧，以及建構在宅責任醫療網絡、持續推動在宅急症照顧、強化銜接住院PAC個案復能服務，還會擴大急性後期照護（PAC）不分齡失能者、納入年輕型失智者，同時會充實晚間照顧及夜間緊急服務量能、結合社宅或公私資源，在缺乏區布建長照資源，並會透過政府與民眾共同分擔聘請住院看護費用。

另外，長照3.0也將新增居家智慧科技輔具租賃、日照及住宿機構導入智慧照顧科技獎勵；此外，特定疾病且一定年齡以上者，政府將支付一生一次免費的預立醫療照護諮商（ACP）。

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行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，台灣今年已邁入超高齡社會，為因應高齡照顧壓力與人力的挑戰，長照3.0明年上路，盼能落實總統賴清德「國家希望工程」擴大社會投資、減輕家庭負擔、強化醫療照顧銜接、打造「健康台灣」的施政目標。

卓榮泰說，長照3.0將擴大服務對象，持續增加服務據點及內容，給予家庭照顧者及長照機構更多支持，並結合醫療與社會福利，提升對失能者的照顧，達成健康老化、在地老化、安寧善終的願景，這非僅是政策的提升，更是跨領域、跨部會、公私協力的重要社會工程。（編輯：張均懋）1140619