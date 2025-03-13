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長照3.0 力拚離院長照零時差與10分鐘照顧圈

2025/3/13 13:55
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（中央社記者賴于榛台北13日電）長照3.0預計明年上路，衛福部次長呂建德今天表示，長照3.0幾個重要目標包含患者離院後長照服務零時差，以及力拚擴增照顧據點，達成10分鐘照顧圈，同時也要力拚醫療長照整合，以及擴大照護對象等。

衛福部今天在行政院會報告「長照2.0階段性成果與未來展望」，報告指出，相較於民國105年，長照經費成長為18.7倍達新台幣926億元、人力成長近4倍達10萬人、服務人數成長為8.4倍達75.6萬人、據點成長為20.9倍達1萬5000處、服務效率（出院後接受長照服務）縮短13倍為4天。

對於明年度即將上路的長照3.0，呂建德出席政院會後記者會時說明，長照3.0幾個重要目標包含第一，提出10分鐘照顧圈，讓民眾在車程10分鐘內就能有效獲得服務，這就必須搭配據點質量大量擴增；第二，力拚離院後長照服務零時差。

第三，呂建德指出，政府也將整合醫療長照整合，推動大家醫計畫；第四，目前長照服務範圍為65歲以上失能者、55歲以上原住民與身心障礙者等，但因應中風年輕化現象，未來年輕中風者也納入，整體擴大照護範圍，並引入復能。

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根據衛福部解釋，長照3.0計畫將以健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終及人力專業發展等8大目標。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中強調，為達健康老化、在地安老、安寧善終的願景，政府將推出長照3.0提供居家、社區、機構、醫療、社福連續性的醫照整合服務，請衛福部持續與相關部會、地方政府及民間團體，展開密集的說明溝通與協商討論，取得最大的共識，將來才有最高的能量，讓計畫能夠順利推動實施。（編輯：張若瑤）1140313

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