家不再是長照堡壘 6成家庭僅1到2人藏獨老隱憂

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）台灣近6成家庭是僅由1至2人所組成，老老、獨老已成未來趨勢，面對零家庭照顧者時代，單一家庭已難獨力承擔長照責任，民團呼籲強化群我照顧意識，建立互助網絡勢在必行。

中華民國家庭照顧者關懷總會今天舉行「新版家庭照顧者權利宣言」線上座談會，家總秘書長陳景寧說，據統計，民國113年長照需求人口約89萬人，包含失能、失智與身心障礙者，較112年約增3萬人，如今台灣長照預算已高達新台幣900億元，但照顧悲劇仍持續發生。

陳景寧指出，面對高齡、少子女化，台灣家庭結構正在改變，零家庭照顧者時代來臨。據統計，113年平均家戶人口僅剩下2.47人，其中1人戶為37.7%、2人戶為21.3%，幾乎近6成家庭是僅由1至2人所組成，老老、獨老已成趨勢，尤其平均餘命較長的女性更可能遇到。

家總在94年訂定第1版「家庭照顧者權利宣言」，目的是幫助社會認識家庭照顧者，幫助家庭照顧者認識自己。陳景寧說，面對零家庭照顧者時代，如今單一家庭已難獨力承擔長照責任，須由國家以集體之力建立互助網絡，新版宣言盼強化「群我照顧」意識，妥善運用家庭內外資源。

陳景寧指出，台灣官方認為成為照顧者後才能提供服務，但反觀英國照顧者專法，是採取保障全民皆有事前申請評估與要求支持的權利。先進國家提供家庭照顧者需要的服務，不僅限於長照服務，還包含心理性支持服務、職務再設計等就業性支持服務，以及賦稅減免等經濟性支持服務。

新版家庭照顧者權利宣言，第1項是「選擇照顧是我的權利，而不是義務」，未來盼以照顧暴力事件數、照顧殺人事件數或照顧傷亡事件數作為檢視指標；第2至5項，分別為「我有權追求自我生涯發展」、「我有權維持自己的身心健康」、「我有權維持自己的經濟安全」及「我有權獲得足夠的休息時間」。

第6至10項，分別為「我有權休閒及參與社會活動」、「我有權要求國家提供充足服務與支持」、「照顧是對社會有貢獻的勞動，我有權獲得肯定與合理報酬」、「我有權拒絕被強加的責任或罪惡感」、「我有權抵抗任何不公平的文化及制度」。

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婦女權益促進發展基金會綜合規劃組長顏詩怡認為，台灣今年正式邁入超高齡社會，再加上生育率低落，大缺工時代來臨，國家必須讓「照顧」從家庭轉變到公共，雙就業、雙照顧年代，家庭照顧者人權是每個人的事，呼籲加強照顧有酬化、公共化與專業化，讓照顧責任能被共同分擔。

顏詩怡提到，女性在從事家庭照顧的貢獻沒有被看見與承認，這是女性與男性不平等的來源，在過往經驗裡，家庭照顧者是以女性為主，新版家庭照顧者權利宣言是以女性為主體，可能造成邊緣群體經驗不容易被看見，這將是新版家庭照顧者權利宣言可能面臨的最大挑戰。（編輯：張雅淨）1140525