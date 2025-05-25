歐洲議會議員團訪台 將晉見賴總統、拜會立法院

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（中央社記者楊堯茹台北25日電）歐洲議會議員團今天訪台，在台期間將晉見總統賴清德，拜會立法院與智庫。外交部表示，歐洲議會長期以來透過具體行動展現對台支持，台灣將持續深化與歐洲理念相近夥伴的合作關係，強化民主韌性。

外交部下午發布新聞稿指出，歐洲議會議員團於25日至30日訪問台灣，成員包括歐洲議會議員Reinis Pozņaks、Beatrice Timgren及歐洲議會政策顧問Jens Vornøe。這是歐洲議會今年再次有歐洲議員訪團來台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會外交部長林佳龍、接受外交部政務次長吳志中款宴，並將與立法院、相關部會、公民團體代表與智庫，就台歐關係、區域安全、經貿合作等議題進行交流，以深入瞭解台灣最新政經情勢及未來政策走向。

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外交部表示，歐洲議會長期以通過決議案、聯名函及議會質詢等方式展現對台灣支持，甫於今年4月2日表決通過的「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（CSDP）年度執行報告決議案中納入友台文字，如譴責中國升高台海緊張情勢與持續扭曲聯合國大會第2758號決議，並呼籲歐盟協助台灣提升安全韌性等，展現歐洲議會新屆會期支持台灣的跨黨團共識。

外交部強調，誠摯感謝歐洲議會長期以來透過具體行動展現對台灣的堅定支持，台灣將在既有堅實友好的基礎上，持續深化與歐洲理念相近夥伴的合作關係，攜手強化民主韌性，共同構築穩固且互惠的價值同盟。（編輯：林克倫）1140525