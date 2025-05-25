盧秀燕是否選黨主席 胡志強：給她一點空間

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨主席今年改選，台中市長盧秀燕是否參選，備受黨內關注。前台中市長胡志強今天說，盧秀燕一定會仔細審慎考慮，不會輕易決定，所以大家有點耐心，給盧秀燕一點空間。

國民黨主席今年改選，但相關期程未定，黨主席朱立倫尚未表態是否角逐連任，盧秀燕的動向則備受黨內關注。目前僅有國民黨中常委孫健萍、前彰化縣長卓伯源，以及孫文學校總校長張亞中等3人，表態參選。

胡志強下午舉辦「我是胡志強，今天來報到」個人回憶錄新書發表會，他在會前被問到是否勸進盧秀燕參選國民黨主席時說，盧秀燕一定會仔細審慎考慮，不會輕易決定，所以大家有點耐心，給一點空間，「她願意跟我談，我當然願意跟她談，她若不想到處問、打草驚蛇，那我也要尊重她」。

媒體追問自己是否會參選黨主席，胡志強笑說，「那是上一輩子的事，那時候你還沒出生」，國民黨一定要置之死地而後生，不要有太多顧忌，國民黨已經到現在這個地步，大家求付出就好，就是「我要救這個黨，不求從這個黨再得到東西」。

今天的新書發表會，包括立法院長韓國瑜、海基會董事長吳豊山、前僑委會委員長焦仁和、台北市副市長李四川、前中廣董事長趙少康、資深媒體人陳文茜，以及多位國民黨籍立委與台北市議員都到場祝賀。

對於朱立倫未現身，引發聯想。胡志強說，他相信是有邀請，不過朱立倫現在忙反罷免的事情，很多人邀了、也不見得能來。

胡志強表示，每個人都很忙，不可能心中希望來的人都能來參加活動，他也沒什麼政治影響力、魅力，自己要了解自己的限制，感謝能來的人，也體諒不能來的人。

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此外，媒體也詢問韓國瑜是否會和台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌與盧秀燕組成「抗罷四本柱」對抗大罷免，韓國瑜僅表示，先幫胡志強市長發布新書。

韓國瑜在致詞時說，他與胡志強幾10年來努力，都想證明一句話，就是「男人價值不在頭上幾根毛，而在於裡面裝了什麼樣有價值的東西」，他跟胡志強都在等，但很遺憾，在立法院沒看到民進黨團總召柯建銘有這樣的努力。語畢，引發全場笑聲。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140525