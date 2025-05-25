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許富凱視鳳飛飛為人生導師 獻唱名曲表感謝

2025/5/25 17:42（5/25 18:31 更新）
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台語金曲歌王許富凱（圖）24日受邀在「盤過思念的山」鳳飛飛金曲講唱會演出，他感性地說，自己出道晚，雖沒見過「帽子歌后」鳳飛飛，但受她影響很大。（鳳飛飛故事館提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月25日
台語金曲歌王許富凱（圖）24日受邀在「盤過思念的山」鳳飛飛金曲講唱會演出，他感性地說，自己出道晚，雖沒見過「帽子歌后」鳳飛飛，但受她影響很大。（鳳飛飛故事館提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月25日
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（中央社記者陳怡璇台北25日電）為傳承「帽子歌后」鳳飛飛的精神，鳳飛飛慈善基金會等昨天舉辦金曲講唱會，受邀演出的歌手許富凱表示，雖然沒見過鳳飛飛，但受她影響很大，演唱「掌聲響起」時一度情緒澎湃。

鳳飛飛故事館今天以新聞稿分享，鳳飛飛不僅是台灣之光，更被封為「大溪的女兒」，為傳承其無窮的音樂寶藏和追夢奮鬥精神，由桃園市政府攜手大嵙崁文教基金會及鳳飛飛慈善基金會，昨天起舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲講唱會，以及在鳳飛飛成長的大溪街區舉辦走讀活動。

受邀演出的台語金曲歌王許富凱感性說，自己出道晚，所以未曾與「鳳姐」見過面，但從小深深受「鳳姐」歌聲感動的他，將鳳飛飛35週年演唱會的DVD看了不下萬次。

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許富凱說：「鳳姐真的是影響我歌唱技巧和待人處事的偶像，教會了我很多，我特別地感謝她。」他在演唱「掌聲響起」時情緒一度澎湃，直說需要調整心情再繼續演出。

同步啟動的「金曲走讀」活動，設計「一景一曲」沉浸式步行體驗，精選大溪地景結合12首鳳飛飛經典名曲，讓參與者在行走間感受音樂與地方記憶的交融，包含大溪公園落羽松區搭配「松林的低語」，走訪鳳飛飛故居以「敲敲門」展現她平易近人的歌后形象等。（編輯：張雅淨）1140525

#許富凱
#鳳飛飛
#桃園市政府
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