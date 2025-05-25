涉無照駕駛肇事逃逸還叫女友頂罪 竹縣男判刑8月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣陳姓男子無照駕駛徐姓女友的車上路，與機車發生車禍造成2人受傷，事後還叫徐女頂罪，新竹地院將陳男依過失傷害、逃逸等罪判處8月徒刑；徐女犯頂替罪判處拘役50天。

新竹地方法院法官調查，陳男明知未領有駕駛執照，不得駕駛自小客車，在112年8月30日，駕駛徐姓女友名下自用小客車，於新竹縣新埔鎮行駛時，疏於注意行經閃光紅燈號誌路口，未讓幹道車先行而貿然前行。

法官表示，當時彭姓男子騎機車並載彭姓女子疏於注意行經閃光黃燈號誌路口，應減速接近注意安全小心通過，與陳男發生車禍造成人車倒地，彭男與彭女皆受傷；陳男隨即開車逃離，並告知徐女頂替。

警方獲報到場處理交通事故，徐女基於頂替犯意，開車返回肇事現場，向員警謊稱她是肇事駕駛人，但經查對比監視錄影畫面不符揭謊，並揪出肇事者為陳男。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法官審酌，陳男未能善盡駕駛注意義務，因而導致2人受傷，且肇事後竟仍逕自離去；徐女為幫陳男脫免刑責，頂替真正犯人肇事，誤導員警偵辦犯罪正確性。

法官將陳男依未領有駕駛執照駕車犯過失傷害罪、致人傷害而逃逸罪判刑8月；徐女犯頂替罪處拘役50天。可上訴。（編輯：李錫璋）1140525