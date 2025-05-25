竹市照顧延伸推無障礙微旅行 6路線助身障者出遊

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（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）竹市府今天指出，為鼓勵行動不便身障者與照顧者出門旅遊，推無障礙微旅行服務，今年安排有6路線，包含前往新北三峽老街、新竹動物園、竹縣柿餅園區等，提供安心便利旅遊體驗。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，無障礙微旅行不只是旅遊，也是照顧策略延伸，而許多參與者在旅途中重新點燃生活動力，照顧者也能獲得短暫且寶貴喘息時間。

市府表示，今年推出6條單天行程友善無障礙旅遊路線，包含前往青草湖、香山濕地、清華大學、新竹動物園等竹市無障礙景點，並擴展至跨縣市，如前往新北三峽老街、桃園永安海螺文化體驗園區等場域。

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市府表示，此次旅程涵蓋自然景觀、生態教育、歷史人文與DIY創作體驗等多元內容，部分行程更加入復能導向的輕運動與感官活動設計，體現延緩失能、提升生活品質的預防醫療觀念。

竹市府社會處指出，只要設籍且實際居住新竹市，領有身心障礙證明，且5年內未曾參加過「無障礙微旅行」的身心障礙者可免費參加，名額有限，詳細資訊可參考「新竹市無障礙微旅行－讓我帶你去走走」臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：陳仁華）1140525