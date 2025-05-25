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屏東布袋戲京都漫畫展演出 登NHK新聞綻台灣文化力

2025/5/25 13:26
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣府帶領全樂閣木偶劇團、明興閣掌中劇團，24及25日赴日本京都為台日漫畫特展開幕演出，精湛操偶技藝、傳神戲偶表演，獲觀眾迴響，也登上日本放送協會（NHK）新聞。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，在日本京都國際漫畫博物館展出的「台灣少年與日本少年—台日漫畫．百年邂逅」展，由國家漫畫博物館與京都國際漫畫博物館共同籌畫，展出台日漫畫家作品，並由文化部及駐日台灣文化中心邀請屏東優秀布袋戲團演出，展現文化交流多元性；演出畫面登上NHK新聞，報導中更提及「開幕式上也表演了台灣傳統布袋戲」。

屏縣府文化處表示，全樂閣木偶劇團、明興閣掌中劇團分別帶來「偶戲總動員」及「孫悟空尬哪吒」精采劇碼，融合傳統與創新，包含角色對決、傳奇與神話題材、川劇變臉等，並搭配口白唱念、操偶技巧及精巧戲偶，呈現台灣掌中戲藝術精髓，引人入勝。

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文化處提及，很榮幸屏東縣傳統偶戲可以亮相國際舞台，文化實力獲日媒肯定，未來將持續支持在地藝文團隊，推動文化外交，讓世界看見台灣、看見屏東文化魅力。

「台灣少年與日本少年－台日漫畫．百年邂逅」以手塚治虫及蔡焜霖的漫畫傳記「手塚治虫物語」及「來自清水的孩子」對照，爬梳台日漫畫史交織脈絡，預計在京都展出至6月24日，並於今年夏季在國家漫畫博物館展出。（編輯：陳仁華）1140525

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