三峽重大車禍 佛光山辦法會祈福灑淨

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市三峽區北大國小前19日發生的嚴重車禍事故，造成3死12傷的悲劇，佛光山宗長心保和尚率眾前往辦理消災祈福灑淨法會，吸引300多名地方民代及民眾參與，場面肅穆。

新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍，78歲余姓男子涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生及1名接小孩放學的媽媽，震撼社會。

今天是事故後的頭七，佛光山為撫慰三峽重大車禍帶來的悲傷與震撼，今天上午於北大國小體育館舉行「為三峽車禍消災祈福灑淨佛事」法會，由佛光山宗長心保和尚主法，吸引民進黨立委蘇巧慧及藍綠地方民代及人士逾300人參與。

在心保和尚及近20名法師帶領下，蘇巧慧等人一起前往事故現場到復興路余姓男子開車撞上復興路上安全島等地進行灑淨，誦經祈福，祈願亡者得度、生者安康。

現場設有獻花祈福及祈福卡書寫區，讓民眾向佛前獻上心香一瓣，表達對罹難者的追思與關懷。佛光山表示，以佛法撫慰人心，期盼將正向力量帶入社會，為居民與行旅大眾祈願平安無災，共同營造和樂安寧的生活環境。

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民進黨新北市議員廖宜琨向中央社記者表示，這次悲劇對三峽人而言是非常震撼，民眾都未想過因為一個魯莽駕駛的人，而造成當地極大的憾事，三峽人事後都不分彼此的來到事故現場獻花及表達心意，希望大家都能以此為鑑，開車的時候要特別小心。

國民黨新北市議員林金結向中央社記者表示，在心保和尚的開示下，希望藉由這次法會能讓往生者安息，讓被害者家屬能恢復平靜，儘速能走出傷痛及陰霾，也期盼未來不再發生類似的憾事，同時也希望檢警能儘速調查並確認肇事原因，讓大眾能了解這次悲劇的真相。（編輯：李錫璋）1140525