豎屏劇「2：22」破2500萬觀看 新型戲劇將推日語版

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（中央社記者洪素津台北25日電）直播互動平台打造豎屏劇「2：22」，首季目前累計觀看達2500萬人次，未來更推出日語版進軍日本；豎屏劇「2：22」由新銳導演楊惠閔執導，更找來人氣啦啦隊女神陳波波斜槓拍片。

驚悚豎屏劇「2：22」由楊惠閔執導，楊惠閔畢業於中山大學劇場藝術系，從演員身分跨導演再到編劇，擅長融合奇幻與寫實，風格強烈鮮明，且獲多項獎項肯定；這次她首次挑戰豎屏劇，她透過新聞稿分享，「把橫向世界旋轉90度，連做夢都在練習畫面轉成直的」，而靈感都源自於她超愛鬼片，「終於能拍出腦海中的恐懼」。

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人氣啦啦隊女神陳波波，是中信兄弟啦啦隊成員，以甜美與健康性感形象深受喜愛，首次跨足豎屏劇演出，在片中飾演氣場強烈的表姐，情緒張力十足。楊惠閔讚她情緒爆發力驚人，表現超出預期，拍攝時常須穿性感睡衣狂奔，為避開太裸露畫面所以常常重來。陳波波則感謝導演專業與耐心，讓她作為新手很有安全感。

驚悚豎屏劇「2：22」劇情講述一名女子為逃離恐怖情人，搬入新居卻遭遇詭異鄰居，生活陷入恐懼；導演結合「日常不安」與「女性視角」，以豎屏視角營造壓迫感。（編輯：陳仁華）1140525