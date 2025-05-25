桃園市24日深夜2起停電 逾5600戶受影響

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市的中壢及大園區24日晚間接連發生停電事件，2起事故合計影響超過5600戶民眾用電，台電公司桃園區營業處表示，已於今天凌晨全面恢復供電，將持續強化線路與設備維護。

桃園區營業處表示，24日晚間8時57分 ，桃園市大園區公園路一段、致遠一路，中壢區高鐵站前西路一段、青溪路一段等地，因饋線事故停電1224戶，台電獲報後立即派員前往搶修，並於同日晚間11時49分全部復電，經調查是屋外配電場所因豪雨造成地下線路保護開關短路，並非外物引起。

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桃園區營業處指出，同日晚間11時21分，中壢區龍慈路、中山東路四段、龍和一街、中山東路三段等一帶，又因有貓誤入大樓地下室的配電場所，碰觸地下線路保護開關造成短路，導致停電事故，影響4418戶停電，台電獲報後也立即派員前往搶修，並於今天0時16分復電。

台電公司桃園區營業處表示，2起事件已於接獲通報後立即派員搶修，並陸續恢復供電，後續將持續強化線路與設備維護，以降低事故發生機率，抱歉造成用戶用電不便。（編輯：方沛清）1140525