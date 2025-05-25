後勁跨季15連勝史上第2 想挑戰21連勝中職紀錄

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職台鋼雄鷹隊洋投後勁今天拿下跨季15連勝，為中職史上第2長紀錄。雄鷹教頭洪一中稱讚，後勁是很聰明的投手，對台灣打者很了解；後勁也說，當然會想挑戰中職21連勝紀錄。

台鋼雄鷹今天作客台北大巨蛋、與味全龍隊交手，雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）用108球投7局，被敲出8支安打，投2次保送、3次三振，失掉2分演出優質先發，奪下本季第5勝、跨季15連勝。最終雄鷹以6比2擊退龍隊。

雄鷹總教練洪一中表示，每次球隊在艱困時，後勁上場就會有好消息，「到目前為止這個模式沒改變過，他對台灣打者了解，因為在台灣很久了。」洪一中也提到，後勁投球很聰明、很有耐心，「情況愈多的時候愈會磨，但是也不是說磨就可以磨出好結果，還是要有好的技術去搭配。」

洪一中指出，後勁的尾勁、變化球角度都不錯，「讓打者很難準確去紮實擊到他的球，所以他的投球方式有時候保送多也不以為意。」

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跨季15連勝是史上第2多，中職跨季連勝紀錄是潘威倫的21連勝，對此，後勁表示，「滿酷的紀錄，每次上場投球都能幫球隊拿下勝利就是最重要的事情，感謝隊友火力支援。」後勁提到，今天整體而言感覺表現不錯，也是很好的比賽。

被問到是否會想要挑戰跨季21連勝中職紀錄，後勁說：「當然想要嘗試看看，最重要的是每次先發，都可以幫助球隊有勝利機會，保持好的表現，持續下去才有可能挑戰這個紀錄，穩定度很重要，每場先發保持穩定，不要像雲霄飛車一樣上上下下。」（編輯：李淑華）1140525