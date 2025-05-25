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英國工黨台灣之友會主席訪台 將晉見蕭副總統

2025/5/25 20:45（5/25 21:01 更新）
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英國「工黨台灣之友會」共同主席米西拉（左3）25日率團訪台，外交部歐洲司總領事回部辦事林暉程（左4）接機。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年5月25日
英國「工黨台灣之友會」共同主席米西拉（左3）25日率團訪台，外交部歐洲司總領事回部辦事林暉程（左4）接機。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年5月25日
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（中央社記者楊堯茹台北25日電）英國「工黨台灣之友會」共同主席米西拉今天率團訪台，在台期間將晉見副總統蕭美琴，並拜會立法院副院長江啟臣，就雙邊經貿合作、勞權發展交流。

外交部晚間發布新聞稿指出，英國「工黨台灣之友會」共同主席米西拉（Navendu Mishra，另譯：彌蘇拉）下議員於25日至30日率工黨議員一行5人訪台，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，接受外交部長林佳龍款宴，並拜會江啟臣、行政院經貿談判辦公室、國家太空中心及全國產業總工會等，就台灣政經情勢、台英經貿合作及勞工權益發展等議題交換意見。

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外交部表示，英國工黨政府執政以來，多次公開重申印太與跨大西洋安全情勢密不可分，且英國對台海和平與穩定具明確利益。米西拉是台灣在英國國會的堅實友人，除長期籲請英國各界關注台海情勢，並多次透過書面質詢等具體行動發言助台，對促進台灣國際參與及台英各領域合作不遺餘力。

外交部指出，訪團成員另包括阿里（Tahir Ali） 、巴克（Paula Barker，另譯：芭克）、佛尼斯（Gill Furniss，另譯：芙妮絲）及奈史密斯（Connor Naismith）等4位下議員。除團長米西拉外，其餘成員都是首次訪台。（編輯：楊凱翔）1140525

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