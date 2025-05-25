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女機車騎士闖紅燈遭警尾隨自撞不治 橋檢分案調查

2025/5/25 17:04
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（中央社記者張已亷高雄25日電）謝姓女子今天凌晨騎機車在高雄左營區闖紅燈被警方示意受檢，她未配合停車遭警尾隨，之後自撞路旁傷重不治；橋檢相驗，謝女因車禍致顱骨等多處骨折意外死亡，家屬擬提告，後續責任釐清由檢方分案調查。

橋頭地檢署今天下午相驗謝女車禍死亡案，家屬到場十分悲痛。檢方透過訊息說明相驗結果，謝女是因車禍導致頭部損傷、顱骨等多處骨折，全身多重創傷意外死亡。

檢方表示，謝女家屬已委由律師提起告訴，後續責任釐清，由檢察官分案調查。

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全案因由，24歲謝女凌晨1時許騎乘機車，沿高雄左營區軍校路由南往北直行，行經路口時違規闖紅燈，被高雄市警察局左營分局員警巡邏時發現，遭警方示意停車受檢，但謝女在員警尾隨期間均未配合並持續行駛。

謝女行經楠梓區後昌新路時自撞路旁重傷，經送醫搶救不治。警方表示，謝女有駕照，沒有攜帶毒品或槍械等違禁品，也沒有酒後駕車，而員警在尾隨期間，警車均與謝女保持安全距離，過程中未接觸碰撞，確切事故原因待調查釐清。（編輯：陳仁華）1140525

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