企業進駐北市就服站 端午節前釋出748職缺

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）端午節將至，台北市勞動局今天表示，26日到29日一連4天，共有20家企業進駐各就業服務站，釋出748個工作機會，現場直接面試，盼民眾職涯「包中」。

台北市勞動局新聞稿指出，這4天的徵才產業類型，包含旅宿餐飲、批發零售、營建工程、公共自行車租賃、保全、貨運運輸到照顧服務等，開出最高月薪60K、最高時薪新台幣350元的誘人條件。

就業服務處表示，本次徵才職缺多元，從正職、兼職，到主管、基層都有，轉職者、初次求職者及重返職場者都適合前往面試。

勞動局長王秋冬表示，台北市缺工問題仍未解決，各大企業為補齊人力，爭相加碼徵才，像是「CDS美商德盟」就特別安排用人主管到現場說明職務內容，甚至提供職場體驗，展現誠意十足。

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新聞稿指出，在旅宿餐飲領域，「寒舍餐旅」開出餐飲主任起薪40K，「歐華酒店」釋出宴會廳領班月薪40K起跳；交通運輸方面，「微笑單車／YouBike」將在景美、北投、艋舺三處就服站參與徵才，夜班調度專員月薪高達48K，另有獎金加給。

勞動局表示，詳情可至「台北就業大補帖（OKWORK）」網站查詢徵才活動行事曆，或撥打就業服務專線（02）2308-5231洽詢。（編輯：蕭博文）1140525