BTS成員j-hope來台開唱 飆中文撩粉「真的很開心」

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（中央社記者洪素津台北25日電）韓團BTS成員j-hope24、25日來台開唱，2場演唱會吸引近2萬人朝聖，j-hope呈現「K-POP舞台王者」榮耀，演唱會中更狂飆中文嗨喊：「大家好，台北」、「真的真的很開心」。

BTS（防彈少年團）成員j-hope展開生涯首次世界巡迴，24、25日連續2天在林口體育館舉辦「‘HOPE ON THE STAGE’in TAIPEI」演唱會。他連唱超過22首歌，揮汗唱跳讓現場沸騰到最高點，火力全開狂飆140分鐘演出，征服近2萬樂迷。

j-hope開場身穿紅色皮衣皮褲登台，一開唱氣場全開，帶來多首充滿態度與節奏感強烈的金曲。他更用中文大喊：「大家好，台北，尖叫聲，1樓？2樓？」甚至與歌迷聊天「你們讓我好開心，你們今晚想看什麼？你們是想要看j-hope嗎？」令歌迷陷入瘋狂。

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j-hope用韓文表示，「上次是2018年了，真的好久好久沒有來，我覺得我有一個很大的責任，你們會有多想我們啊，不管是什麼關係，認識這麼久，卻將近8年沒見，一定很想念吧。」

j-hope深情地說：「我也是很想你們，所以我今天站在舞台上，我要每一個人都看得很清楚，很努力看每一個人，你們真的還是很美麗喔。」最後不忘用中文感謝前來的萬名樂迷，「真的很開心，真的真的很開心」。（編輯：張雅淨）1140525