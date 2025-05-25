經期腹瀉恐是不孕警訊 醫籲長期頻繁經痛早就醫

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）經期腹瀉不僅影響生活品質，醫師提醒這是不利於懷孕的體質表現，年輕女性常見類似狀況，經期腹瀉可能伴隨經痛，呼籲長期頻繁經痛應及早就醫釐清原因，避免延誤婦科疾病病情。

月經不只是每月一次的生理現象，更與女性的荷爾蒙平衡、生殖力、整體健康息息相關。5月28日是「世界月經日」，TFC台北婦產科生殖中心策畫系列沉浸式展覽，呼籲社會大眾關注女性月經健康與經期照護的重要性。

台北婦產科生殖中心中醫師李和蓁今天在記者會說，「經期腹瀉」不等於不孕，但是一種警訊，意味腸胃功能有狀況，可能使營養吸收差，導致胚胎著床能力較不好，類似狀況在20多歲年輕女性越來越常見，與長期處於高壓環境、作息不規律、熬夜過度等生活型態有關。

李和蓁提到，在門診遇過一名39歲的魏姓女子，月經來時常會腹瀉，結婚備孕2年始終沒有傳來好消息，讓魏姓女子相當挫折。經過中西醫合療，改善腸胃功能，使氣血生化充足，從而固攝胎氣，進人工生殖門診不一定等於只能選擇試管，短短2個月就自然受孕。

台北婦產科生殖中心主任李怡萱說，以西醫角度來說，「經期腹瀉」可能是子宮內膜異位症的徵兆之一，子宮內膜異位症就是子宮內膜異位跑到其他地方，有些部分可能跑到腸子，影響到腸子蠕動。部分患者光是用超音波檢查看不出異常，也可能是輕微的骨盆腔子宮內膜異位症。

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部分經期腹瀉可能伴隨經痛，經痛不是病，但痛起來真的要人命，根據統計，約50%至90%女性曾經歷經痛，雖然常見，但背後可能潛藏健康警訊。李怡萱說，續發性經痛多與子宮內膜異位症、子宮肌腺症或骨盆腔沾黏等病變有關，需經婦科醫師詳細檢查，避免延誤病情。

吃止痛藥是許多女性對抗經痛最常使用的方法，台北婦產科生殖中心主任黃馨慧說，若偶爾經痛，是可以吃止痛藥緩解，但當原本藥量已無法壓抑疼痛感，導致要增加劑量時，或是有經血量增多情形，甚至是非月經期也會肚子痛，應該及早就醫檢查，千萬不要心存僥倖。（編輯：管中維）1140525