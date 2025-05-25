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指居死者親屬遭刑拘 北京律師申請會見受阻

2025/5/25 13:34
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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）中國2022年指定居所監視居住（簡稱「指居」）期間死亡的暴欽瑞一案，暴欽瑞的多名親屬在5月中旬遭到當地警方刑拘，他們被控涉嫌尋釁滋事罪，而律師多次申請會見受阻。

暴欽瑞在指居期間死亡一案，是在2022年7月，暴繼業和其兒子暴韶瑞、暴欽瑞等10人，被認為參與毆打民工、放高利貸等行徑，被執行指定居所監視居住。13天後，34歲的暴欽瑞在石家莊新樂市醫院死亡。

根據中國微信公眾號「衛子游」、「雞蛋bot」近期消息，北京律師金磊發文表示，當事人暴繼業於5月11日突遭石家莊警方刑拘，現羈押於無極縣看守所。

暴繼業近親屬表示，與暴繼業同時期被抓的，有其親屬暴韶瑞、暴記忠、暴卓瑞、暴保瑞等5人。此外，同村村民暴士峰、暴彥強等人亦被刑拘。根據獲取的7份「拘留通知書」顯示，相關涉案人員涉嫌的罪名均為尋釁滋事罪。

金磊表示，他在河北石家莊市無極縣看守所多次申請會見受阻。

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金磊指出，他接受暴繼業近親屬委託後，從5月22日至24日，多次前往無極縣看守所，申請會見暴繼業，均因故未能會見。

中國「指定居所監視居住」制度飽受詬病，因執行過程缺乏法律規範看管人員行為準則，一些辦案人員為獲取口供，以非人道方式對待嫌犯，包括要求嫌犯戴著手銬、腳鏈坐在鐵製審訊椅、毆打、電擊、不供應食物、限制如廁次數等方式。（編輯：陳鎧妤）1140528

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