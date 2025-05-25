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中國7月推網號網證制度 宣稱保障民眾隱私

2025/5/25 13:49
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（中央社台北25日電）中國將於7月15日實施「國家網絡身份認證公共服務管理辦法」，民眾可向政府申請網號及網證，用來向需要實名認證的網路平台進行認證，不需再提供姓名和身分證號等。中國當局宣稱這可保障民眾隱私，但有法律學曾指，這是強化網路言論管控。

綜合央視新聞等中國媒體報導，中國公安部、國家網信辦等6部門23日聯合公布「國家網絡身份認證公共服務管理辦法」，自今年7月15日起實施。「管理辦法」鼓勵有關主管部門、重點行業、網路平台，按照用戶自願原則，推廣應用網號、網證。

報導表示，網號和網證是中國網路身分認證的一種機制，將傳統身分證訊息轉化為加密的虛擬憑證，用於網路平台進行身份驗證。

網號與自然人身分訊息對應，由字母和數字組成、不含明文身分訊息的網路身分符號。網證是承載網號及自然人非明文身份訊息的網路身份認證憑證。用戶可通過國家網路身分認證應用程式申領網號及網證。

報導引述清華大學人工智能研究院教授鄭方表示，網號與身分證號相似之處，號碼是唯一的，也是終身不變的；不同之處是在現在民眾的身分證號裡有很多隱私訊息，如戶籍註冊地、出生年月日、性別、住址、姓名等，但網號沒有，只有數字字母。

鄭方表示，網證也不是一個新的證件，而是一個憑證，方便記錄網號。民眾可以把網證轉為二維碼，在需要認證時掃一掃後進行認證，相當於出示證件一樣。

目前國家網路身分認證公共服務已連接400多款應用程式，包括各大網路平台和政務服務、教育考試、文化旅遊、衛生健康等行業的應用程式。民眾可以在預約購票等多個情況下使用網號及網證。

中國於2017年實施「網絡安全法」，對許多網上行為設立實名認證制度，用戶註冊帳號時需提供真實身分訊息，要求用戶綁定經實名登記的手機號碼。

中國2024年就推行網號及網證制度發布徵求意見稿，當時曾引起熱議。

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中國當局一直表示，網證及網號可減少網路平台收集民眾的個人身分訊息，而且以自願性質實行。但中國法律學者勞東燕曾發文指，中國已實施網路實名制，網友的個人訊息早已被各類網路服務提供者掌握，質疑再實施網號及網證制度有多少實質意義。

勞東燕表示，這意味著推出網號及網證制度的真實意圖，是「強化對個人網路言行的管控」。（編輯:陳鎧妤/吳柏緯）1140525

#中國公安部
#國家網信辦
#清華大學
#勞東燕
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