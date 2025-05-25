澳洲東南部洪水災情緩解 當局對畜牧業者空投飼料

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（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲東南部暴雨成災，新南威爾斯州在洪水已造成5人死亡、數以萬計人受困之際，當局今天出動直升機，對被大水圍困的畜牧業者空投飼料。

路透社報導，在連日洪災導致城鎮對外聯繫被切斷、牲畜被沖走、房屋被毀之後，澳洲人口最多的州新南威爾斯州中北部沿海地區正在進行災後復建工作。當局估計，連續多日降雨引發的洪水可能已造成至少1萬戶房屋受損。

新南威爾斯州緊急服務部門在社群平台X發布消息指出，洪水已開始緩慢退去，約有3萬2000名居民仍然被困。

新南威爾斯州農業廳長莫里亞蒂（Tara Moriarty）在聲明中表示：「新南威爾斯州政府正在為受困地區的牲畜提供緊急飼料、獸醫護理、管理建議和空中支援。」

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聲明指出，已有43次直升機空投和約130次其他方式的空投，為「受困畜牧業者的牲口提供了急需的飼料」。

洪水災情最慘重時，共約有5萬人受困。由於水位快速上漲導致河岸決堤，中北部沿海城鎮的十字路口和路牌被淹沒，汽車被大水淹至擋風玻璃高度。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140525