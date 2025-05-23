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破紀錄洪水襲澳洲東部 總理：動員國防軍救災

2025/5/23 12:25（5/23 12:35 更新）
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澳洲新南威爾斯州21日被洪水淹沒。（Harrison Reed/Handout via 路透社）
澳洲新南威爾斯州21日被洪水淹沒。（Harrison Reed/Handout via 路透社）
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（中央社美特蘭23日綜合外電報導）澳洲東部遭受創紀錄的洪水襲擊，災區滿目瘡痍，房屋陷淤泥中、道路被沖毀，有5萬人受困待援。澳洲總理艾班尼斯說，將動員國防軍救災。

法新社報導，洪水淹沒了新南威爾斯州（New South Wales）北部部分地區，有4名罹難者遺體在洶湧洪水中被打撈上岸。新南州北部為一片肥沃的河流和山谷地區，位於雪梨以北約400公里的海岸線上。

隨著洪水開始退卻，今天上午救災人員準備展開大規模清理行動。

遭受洪水侵襲的農業小鎮肯普賽（Kempsey）鎮長林因（Kinne Ring）說：「許多商店都淹水，需要大清理。」

政府氣象局表示，暴風雨在3天內降下了超過6個月的雨量，在部分地區洪水高度都破了紀錄。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天進入災區時表示：「情況太可怕了。」

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他告訴當地電台：「澳洲國防軍（Australian Defence Force）將會出動。我們必須進行大規模的復原工作。」

艾班尼斯說： 「基礎設施遭到嚴重破壞，我們必須全力投入。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140523

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