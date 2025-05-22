澳洲東部兩天下4個月雨量 洪水成災1死5萬人受困

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（中央社雪梨22日綜合外電報導）暴雨今天繼續侵襲澳洲東部，導致原已暴漲的河流進一步氾濫，淹沒道路，近5萬人受困。

法新社報導，警方在位於雪梨東北方約400公里的鄉村小鎮摩托（Moto）一間被洪水淹沒的民宅內，發現一名63歲男子的屍體。

當局派出直升機、船隻和無人機進行大規模搜救，還有民眾爬上屋頂躲避不斷高漲的洪水。

僅僅兩天，暴風雨就已為新南威爾斯州（New South Wales）部分地區帶來超過4個月的降雨。

澳洲新南威爾斯州21日被洪水淹沒。（Harrison Reed/Handout via 路透社）

州長柯民思（Chris Minns）告訴記者：「我還必須說，我們接下來24小時會聽到更多壞消息，這場天災對這個社區造成嚴重打擊。」

麥克利河（Macleay River）河畔農業中心肯普賽鎮（Kempsey）鎮長林因（Kinnie Ring）告訴法新社，肯普賽鎮在毫無預警的情況下就被洪水包圍。

林因今天表示：「你通常認為雨打在鐵皮屋頂上很療癒，但此刻雨聲震耳欲聾，十分可怕。傾盆大雨，每當降雨，都讓人不禁擔心接下來會發生什麼事。」

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林因說，光是她所在的地方政府轄區，就有超過2萬人與外界隔絕，其中許多人無法獲得藥物或物資。

柯民思表示，新南威爾斯州中北岸（Mid North Coast）的洪水可能導致近5萬人被困，當局擔心至少有3人失蹤。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140522