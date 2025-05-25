櫻井翔訪總統引熱議 郭雅慧揭密媒體分眾精準溝通

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（中央社記者葉素萍台北25日電）日本天團「嵐」成員櫻井翔近日專訪總統賴清德，網路討論熱烈。總統府發言人郭雅慧今天分析520就職週年，府院媒體專訪的鋪排節奏分工，其中行政院長卓榮泰鎖定內政民生經濟等議題專訪，賴總統針對國際關係與區域情勢接受專訪，希望透過媒體「分眾」的屬性精準溝通。

郭雅慧今天透過臉書表示，520是賴總統與團隊就職滿1週年，總統接受媒體專訪鋪排節奏，一路從5月3日的「財訊雜誌」、5月17日的「敏迪選讀」Podcast；外媒部分「日本經濟新聞」5月13日以頭版頭、跨三版多達10篇報導的形式呈現，最後是5月19日日本電視台新聞節目「news zero」推出「勿使現在變戰前」為題的賴總統跨海專訪等系列報導。

至於為何兩家外媒都選日媒，郭雅慧說，考量近期全球局勢變動正牽動著各國經貿因應策略，台灣積極應對美國關稅與國際局勢、反傾銷洗產地等議題，賴總統於2次國安高層會議與「財訊雜誌」、「敏迪選讀」多聚焦論述兩岸與台美關係。

她說，台日關係也是因應變局的重要一環，未來在維護區域和平、產業經貿加強合作、台日人民往來都需要進一步深化，盼透過專訪定位國家走勢，傳達守護台海和平決心，也闡述台日經貿合作的重要，藉此更增進了解，也透過日媒面向世界進行國際溝通。

郭雅慧表示，這次520專訪府院分工，卓榮泰鎖定內政民生經濟等議題，總統針對國際關係與區域情勢接受專訪，希望透過媒體分眾的屬性精準溝通，深化台日關係、對日傳遞訊息就選擇日媒、敏迪長期經營外交議題粉絲。

她說，令大家意外之喜的是，代表日媒專訪的櫻井主持人成為破圈效果的關鍵，過去偶像團體出身的身分，讓賴總統專訪內容吸引了一些平常較不關注政治外交議題的民眾討論，是系列專訪的有趣插曲。

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郭雅慧透露，專訪當天，為了彌補日本團隊一落地就進總統府馬不停蹄工作，賴總統提醒幕僚在敞廳走廊布置美食應援區，擺滿台灣各地小吃，其中大腸包小腸，有香菜與無香菜兩款齊備，總統還貼心確認櫻井不吃香菜，遞了無香菜款給櫻井。

總統並親自挑選多樣零嘴，包括小泡芙、地瓜酥、蚵仔煎洋芋片，蜜餞、鳳梨酥與牛軋糖、蛋捲等，以及有「總統府正字記號」的總統府紀念版乖乖和保溫瓶，放在有「台灣LV」之稱的茄芷袋，作為伴手禮，盼專訪短暫相處也能善盡台日交流之誼。（編輯：林淑媛）1140525