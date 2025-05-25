華南少棒谷瀚文好投率雲林敗部搶勝 偶像是江坤宇

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）華南少棒賽雲林縣隊今天敗部與嘉義縣隊交手，雲林先發投手谷瀚文連2年參賽進步多，今天先發4局無失分展現壓制力，助隊2比0搶勝，谷瀚文多守位，欣賞江坤宇常能有守備美技。

114年華南金控盃全國少棒賽雲林縣昨天首戰不敵新北市，今天敗部與嘉義縣交手，雲林縣先發投手谷瀚文總計用57球投4局，僅被敲出1支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分、展現壓制力，陳彥叡後援2局無失分，替球隊守住勝利。

雲林縣隊1局下先馳得點，3局下2人出局後先靠著四壞保送上壘，林清培二壘打，替球隊多添1分保險分，雲林縣隊搶勝保住生機。

雲林縣隊此次以文昌國小為主體，加入馬光、鎮西、饒平、斗南國小球員組成聯隊。總教練張裕耀表示，聯隊集訓約1週，雖然期間沒有全員到齊過，但默契上不擔心，球員們都知道該做什麼，昨天首戰也有受到雨勢影響，賽後有提醒球員，守備要確實做好，今天比賽已經比昨天很好多。

張裕耀表示，谷瀚文5年級時就有被選入聯隊打選拔賽，今年再入選聯隊進步很多，從集訓、練習到比賽都有在狀況內，更知道自己該做什麼事情，投球優勢是控球好。

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谷瀚文自評今天表現很好，策略就是把球投入好球帶，跟去年相比，今年球速有進步，變化球角度也能投得更好。

谷瀚文除了擔任投手外，還有多個守位，包括捕手、內野、外野都可以，今天解除投手任務後、移防二壘；他對擔任投手、二壘、游擊位置比較有信心，認為外野還需要多練，偶像是中信兄弟內野手江坤宇，「因為他常常有美技守備很帥。」（編輯：張雅淨）1140525