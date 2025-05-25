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人權會短影音競賽開放AI 盼弭平資源差距落實平權

2025/5/25 16:19
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（中央社記者高華謙台北25日電）國家人權委員會副主委王幼玲今天出席短影音競賽頒獎典禮時說，這次賽事開放AI工具輔助創作，降低創作門檻並弭平軟硬體資源差距，具有落實平權實質意義，也期待透過載體與技術結合，促進人們對人權反思，帶動正面價值影響力。

為加速人權傳遞和順應社群趨勢，國家人權委員會今年首度舉辦「Short出人權精彩－2024人權短影音創作競賽」，吸引近200件作品參賽，頒獎典禮今天下午舉行，包括王幼玲、國家人權委員會委員紀惠容，監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋，評審團主席黃默、評審委員葉德蘭和孫介珩等人出席，揭曉各組前3名、佳作及網路人氣票選等共23件得獎作品。

王幼玲致詞表示，這次人權短影音參賽作品主題，涵蓋身心障礙者、經濟貧困者、兒童青少年等不利處境群體的需求與福祉，呼應人權會「民國113年國民人權意識民意調查」結果，近9成民眾認同社會必須持續關注人權議題，並認為政府應優先關切和改善社會弱勢群體處境。

王幼玲說，包括聯合國、英國公益團體等都以短影片闡述人權議題，吸引數十萬至百萬次點閱，顯然透過影片更能引發共鳴。

王幼玲表示，人權會今年2月首度與全球數位人權大會（RightsCon）舉辦數位人權國際工作坊，討論人工智慧（AI）崛起，如何重塑人權保障等，期待透過載體與技術結合，促進人們對人權認知與反思，帶動可能的正面價值影響力，這也是人權會辦理比賽初衷；感謝創作者種下一顆顆人權種苗，為台灣人權推廣創造可能性，也希望這些短影片能被更多人看到並同理。

黃默指出，這次學生組非常關注霸凌問題，社會組則較關注二二八事件，期待組員們在創意方面能更大膽開放，從生活經驗與觀察展開創作，也能帶動大家的思考並引起社會關注。

學生組金獎得主郝儀棻的作品「怎麼辦」，以抽象藝術手法呈現失智者與照顧者困境，突顯照顧者面臨壓力；銀獎從缺，銅獎得主包括謝榆鍹創作「拾荒者的故事」，以及新北市明德高中學生鄭柏楷「對於人權你知道多少？」

郝儀棻致詞表示，只要是人就有相應的權利、也都要有被看見的機會，她一直關注失智症照顧者議題，很希望在這領域繼續為他們發聲；而在製作影片時，她有利用AI，將自己製作的靜態雕塑轉為會動的影片。

社會組金獎從缺，銀獎得主詹婗、楊仁、許筠杰共同創作的「一鍋熱湯」，聚焦家事移工在生活上的處境；銅獎得主共3組，包括高涪暄、度瀚霖的作品「族服生活實踐」，爐宏文的作品「OPEN」，以及鄭博元、宋采洵共同創作的「像呼吸一樣」。

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另外，由網路票選脫穎而出的學生組人氣獎獲獎作品「4.2，我的超能力被看見」，聚焦自閉症學生與同儕的互動；社會組人氣獎作品「族服生活實踐」則以輕快節奏對比祖孫不同世代的處境，探討原住民族族服復興，引人反思。

人權會表示，這次徵件活動是由人權會去年度預算支應，所有獲獎作品將由人權會用於規劃人權議題展覽、教材、影展等活動，持續推廣並普及人權教育。更多資訊可以上「Short出人權精彩－2024人權短影音創作競賽」網站查詢。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140525

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