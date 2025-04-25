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首頁 / 政治

教育部前官員疑涉職場霸凌 監委申請調查

2025/4/25 11:06（4/25 11:28 更新）
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教育部前法制處長李嵩茂涉職場霸凌，監察委員王幼玲及賴鼎銘25日指出，將深入調查此事，也會了解教育部是否涉及包庇。圖為監察院外觀。（中央社檔案照片）
教育部前法制處長李嵩茂涉職場霸凌，監察委員王幼玲及賴鼎銘25日指出，將深入調查此事，也會了解教育部是否涉及包庇。圖為監察院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北25日電）教育部前法制處長李嵩茂因涉霸凌被調為參事，監察委員王幼玲及賴鼎銘今天透過新聞稿指出，據匿名陳情，李嵩茂疑有「情緒管理欠佳」、「限制加班」及「拒絕商調申請」等霸凌情事，兩人將深入調查並了解教育部是否涉及包庇。

公部門去年霸凌事件頻傳，原教育部法制處長的李嵩茂，也遭人在社群平台Dcard貼文披露，曾甩門、飆罵，或以壓公文、退會議資料等方式，要求一連報告數小時，疲勞轟炸部屬，隨後在今年1月被改調參事。

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王幼玲、賴鼎銘今天透過新聞稿指出，據匿名陳情指出所示，李嵩茂會對部屬甩門、飆罵、積壓公文、退公文、退會議資料等行為，且不准部屬報加班，甚至阻擋他機關商調人員，造成法制處整體工作環境不友善。

兩位監委表示，為了解實情，將深入調查李嵩茂所涉霸凌部屬的情節為何、是否已屬重大，也會了解教育部是否知情，有否涉及包庇情事等。（編輯：張若瑤）1140425

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