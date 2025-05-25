外國人利用泰國人頭成立公司 泰國強力掃蕩

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（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）泰國近1年來開始關注外國人利用泰國人頭成立公司的現象，過去9個月泰國政府已起訴857起相關案件，目前有4萬6000多家公司因為涉嫌利用泰國人頭及進口劣質商品遭到調查中。

泰國近1年來開始關注外國人利用泰國人頭成立公司的議題，這個議題在3月28日緬甸地震造成曼谷興建中的審計大樓倒塌意外後更受到高度關注。

審計大樓工程由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

中鐵十局泰國分公司的股份49%由中鐵十局單獨持有，另外51%分別由3名泰國股東持有，倒塌事件發生後，泰國各界才發現大樓疑似使用由中資工廠提供的不合格建材，泰國政府正在調查這3人是否只是人頭股東，以及其中是否涉及洗錢。

根據泰國監察員辦公室資料，2025年泰國共有92萬6950 間公司註冊，其中12萬7522間有外國投資者，1萬8288間由外國投資者單獨持有49%的股份。監察員辦公室指出外國人利用泰國人頭成立的公司逐漸拓展到健康、飲食、教育、農業和房地產等領域，這將會嚴重影響泰國國家安全和經濟發展。

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商業部已開始掃蕩利用泰國人頭成立公司以及從國外進口劣質商品，商業部在5月中旬曾公布數字，過去9個月內，相關單位已起訴3萬9186宗涉及劣質或非法商品的案件，造成損失超過20.74億泰銖（約新台幣19.08億元）。

在打擊人頭公司方面，相關單位已起訴857起案件，造成損失超過152.88億泰銖；目前有4萬6000間公司因為涉嫌利用人頭和進口劣質商品正在被調查中。（編輯：韋樞）1140525