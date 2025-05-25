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從點數到付費訂閱制 超商爭搶高價值會員

2025/5/25 10:59
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（中央社記者何秀玲台北25日電）超商會員經濟競爭白熱化，統一超今年4月推出付費會員訂閱制，上線5天有逾萬人加入，董事長羅智先認為，願意付費才是真會員。全家以1900萬會員為基礎，發展健康生態圈與AI翻譯功能，擴展多元服務場景；萊爾富也導入會員分級制，希望搶攻高價值用戶。

超商加盟主指出，各家從點數、科技到分眾經營，瞄準就是高黏著、高消費力顧客。

統一超今年4月啟動付費會員「OPEN PRIMA訂閱制」，需繳交年費，門市消費指定品項可有高點數回饋，以及跨品牌優惠與生日禮等，開出付費會員第一槍。

羅智先22日在股東會談到推付費訂閱制的原因，他表示，將全台各通路品牌的會員數相加，可能高達70億至80億人；統一超也有數千萬會員，但都是以電話登記註冊，並非統一超想追求的目標。

他以量販業者好市多為例，「會願意繳年費給你，才是真正會員」，並強調企業應思考如何服務這群願意付費的顧客。他說，統一超4月推出訂閱制後，初期反應不錯，但如何設計有價值的會員服務，讓用戶願意在明年到期後續約，才是最大的考驗。

統一超向中央社記者指出，訂閱制以低加入門檻、點數加速累積為號召，從上千萬會員中，鎖定對會員點數有高度使用意願的會員族群。不同於「行動隨時取」為單品訂閱，新商業模式是獲得專屬會員身分，希望更貼近日常消費情境，主打跨產業，包括提供超商、藥妝、加油站、網路書店、餐飲等回饋。

統一超表示，訂閱制上線不到5天，有超過萬名會員加入，反映消費者對高附加價值會員制度接受度高，這群訂閱會員多為品牌忠誠度高，平均貢獻金額是一般會員的15倍，在來店頻次與消費額上均表現亮眼，展現出黏著度與價值潛力。

全家也深耕會員經濟，目前會員數已突破1900萬人，並透過分眾經營、APP數位雙軸策略，推出不同客群需求的個人化服務。如近期針對中高齡族群與健康意識提升的消費需求，於APP中打造「健康生態圈」功能，將飲食、運動、睡眠等數據整合於個人化的健康儀表板，再搭配AI健康助理推薦專屬健康餐食。

全家表示，2023年起攜手社創組織One-Forty推動友善移工，近期也在會員APP推出「智慧AI」翻譯功能，由AI提供即時文字與圖片翻譯，並支援中、英、泰、越、印尼等語言，協助移工會員減少誤購風險。

全家也運用會員點數，串連整體服務平台。全家指出，去年點數流通量突破千億點，可在店舖消費使用，也能兌換商品、捐贈做公益等，進而不斷擴大會員點數使用場景，帶動累兌數年成長超過2成。

萊爾富表示，在2024年2月即推出超商會員分級制度，根據會員消費頻次，以成為金卡、白金卡、黑卡等級，不同的分級會員贈送購物金及不定期商品優惠券，希望增加服務深度及優化商品組合，提高品牌競爭力、增加會員忠誠度。

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目前萊爾富數位會員今年5月已突破730萬會員數，萊爾富內部觀察，透過購物金消費的會員，客單價為一般消費者的兩倍；若再細部觀察萊爾富的黑卡會員，消費金額貢獻度為金卡20倍。

OK超商表示，近期也推「OK APP點數變現金」活動，點數可用於零食、鮮食、日用品。（編輯：張良知）1140525

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