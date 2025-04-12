超商打造鮮食金雞母 攜手餐廳業者聯名創億級營收

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（中央社記者何秀玲台北12日電）超商鮮食具高毛利特性，為產業成長主力引擎，近年超商業者與餐廳合作推出聯名商品，結合通路業量產技術與餐廳核心配方，成功吸引民眾嘗鮮，如7-11星級聯名商品成米麵類銷售冠軍，全家與鼎泰豐光是一款聯名炒飯，年銷即破億元，超商與餐廳業者強強聯手，創造上億等級營收好成績。

統一超鮮食在聯名策略下，帶動營收持續向上，根據市場估算，鮮食年營收超過新台幣400億元。

統一超表示，7-11自2020年起開創超商星級餐廳聯名風潮，自有品牌「星級饗宴」商品結構橫跨冷藏鮮食、自助熱食、家庭料理3大類型，合作對象包含星級飯店、米其林餐廳；商品與餐廳主廚共同研發，並參考餐廳熱門菜單進行設計；星級聯名商品分別成為飯糰、米食、麵食類別的熱銷王。

統一超也指出，素蔬食商品近年也是7-11經營重點品類，陸續與知名餐飲品牌主廚攜手，推出超過50款微波即食的商品，至今已有超過千萬人次購買。

全家表示，為對應消費者嘗鮮需求，鮮食透過聯名策略、自有鮮食廠開發優勢等打造差異化鮮食，成為業績成長的火車頭。目前一般鮮食加現做調理食品等泛鮮食營收，占整體營收3成以上，換算年營收逾新台幣300億元。

全家指出，鮮食聯名策略分2大面向，第1是與知名餐廳聯名研發，吸引想嘗鮮與高品質料理的消費者；第2，與網紅合作，依其喜愛的產品風格與偏好，共同打造商品，吸引其粉絲群購買。

全家表示，與知名餐廳聯名，訴求保有餐廳品牌核心、做出區隔，並以其品牌代表性關鍵物料出發，延伸開發為便利商店鮮食；比如全家與名店鼎泰豐合作，運用其醬料延伸開發出烤飯糰、炒麵等商品，其中「香辣醬蒜味香腸蛋炒飯」為年銷破億元明星品項。

全家指出，與王品集團旗下麻辣鍋品牌2023年首次合作，推出多款現烤美食及冷凍袋裝小吃，合作3個月即創下5000萬元業績；後續更開發霜淇淋、鮮食主食、飲品及泡麵等跨品類商品，也都有不錯成績。

全家也與美食生活網紅合作，運用網紅自有食品品牌的風格特色與關鍵物料，開發相對應商品吸引粉絲，藉此打造差異化鮮食，對應不同消費者餐食需求。

近年萊爾富在鮮食新品研發上也不斷推陳出新。萊爾富表示，與名店餐廳合作，會依照品牌形象契合度、產品多元性及消費者喜好等趨勢研發，優勢除了增加產品實力、也擴大客群，網羅平常不會進便利商店購買鮮食的客群，並提升超商鮮食的討論聲量，增加雙方產品銷售機會。

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萊爾富指出，聯名商品皆以主餐便當為主要選擇，與業者開發鮮食商品時，也會藉由大數據分析，協助業者進行產品開發與口味調整。

萊爾富指出，看好名店聯名效應與異國料理的商機，像去年5度聯名義式餐廳、也與知名飯店攜手合作，每檔銷售業績都挹注千萬元營收，帶動貨架業績成長2成以上。（編輯：潘羿菁）1140412