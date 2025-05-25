6成乳癌確診前長期情緒困擾 醫：壓力削免疫促發炎

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）乳癌防治基金會今天首度公布「乳癌患者就醫歷程壓力調查」發現，超過6成患者在確診前有長期情緒或壓力困擾；醫師解釋，壓力不僅讓壞的發炎因子增加，更會削弱免疫系統戰力。

乳癌防治基金會今天下午舉行乳癌患者生活品質探討座談會，會中發表與羅東博愛醫院首度進行「乳癌患者就醫歷程壓力調查」，這項調查於今年2月底至3月31日間進行，共回收2450份有效問卷，針對乳癌患者在診斷、治療及康復階段所面臨心理壓力進行全方位剖析。

這份調查結果顯示，超過6成乳癌患者在確診前就長期承受情緒與壓力困擾。乳癌防治基金會董事長張金堅說，有關壓力與癌症的關係過去一直是爭議性問題，但近年越來越多研究顯示，長時間壓力可能透過免疫抑制、促進發炎等方式促進癌症生成、惡化與加速轉移。

張金堅解釋，人的一生必然面對壓力，當感到壓力時，身體會啟動「壓力反應系統」，短期壓力如果應付得宜並非壞事；但長時間承受壓力，卻可能造成皮質醇、腎上腺素及正腎上腺素等壓力荷爾蒙過度分泌，進一步影響健康。

張金堅說，在癌症「惡化」過程，壓力荷爾蒙可能會讓腫瘤周圍環境產生變化，因不好發炎因子增加，讓癌細胞惡性度增強而且更容易擴散；也可能會刺激新血管與神經生成，幫助腫瘤取得更多養分，快速長大。

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羅東博愛醫院副院長葉顯堂說，這份研究也發現，在治療與追蹤期間，患者最普遍壓力來源為對癌症「復發」的恐懼，高達6成患者坦承對乳癌可能復發感到強烈恐懼，緊接著是治療期間不適感，如噁心、疲憊、疼痛等症狀，44.4%受訪者指出經常因副作用感到情緒低落或焦慮。

壓力也會削弱免疫系統戰力。張金堅表示，壓力可能使對抗癌細胞的毒殺T細胞與自然殺手細胞減少，反而讓一些幫助癌細胞存活的免疫抑制細胞增加，讓癌細胞更難被清除，鼓勵民眾正確選擇地中海飲食等有助降低壓力對健康所造成的衝擊，規律運動可使長久累積壓力得到舒緩。（編輯：陳仁華）1140525