北市消偕身障協會共辦防災宣導 促進理解彼此保護

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）為加強身心障礙者在災難來臨前預作準備，台北市消防局今天特地偕身障協會共同舉辦社區防災園遊會，現場規劃防災體驗專區供民眾實際操作體驗，共同學習防災知識、保護彼此。

消防局第一大隊和中華身心障礙運動休閒服務協會、台北市身心障礙服務推展協會攜手合作，今天在中正紀念堂民主大道廣場舉辦「114年第31屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽」暨「全民動員齊防災」社區防災園遊會，希望透過兩者活動結合，讓一般民眾能更加理解心智障礙者平時所面對的不便與挑戰。

其中，「跳躍生命的音符－貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽」是為全國各級學校、啟智單位心智障礙學員舉辦的賽事，藉此活動讓心智障礙者能在公開的表演舞台展現才能、增進自信，也讓一般民眾有更多機會認識心智障礙者，並學習傾聽與接納。

消防局透過新聞稿指出，在災害發生時，心智障礙者也會面臨到各種不同的災害風險，呼籲民眾平時應依照每名家庭成員的生活需求與特殊需求，備妥食物、水、藥品、尿布等物資，隨時做好防災準備。

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活動現場也規劃防災體驗專區，消防局表示，設置包含「即刻救援好軟體，防災知識一把抓」、「鋰電池使用安全」、「CPR暨AED操作教學」、「安裝住警器，居家防災好心安」等多元攤位，讓參賽者及民眾可實際操作體驗，共同學習防災知識；同時，也可拉近與心智障礙者們的距離，藉此能更安心、更有能力的保護彼此。

消防局說，多年來持續創新並製作多種防災電子書，提供民眾學習防災知識，包含防災手冊「台北防災立即go」，以及把資訊變得簡單易懂的防災易讀手冊「地震來了怎麼辦」、「颱風來了怎麼辦」、「火災來了怎麼辦－預防篇」、「火災來了怎麼辦－避難逃生篇」等，本次活動也設置攤位帶領大家導讀各式防災手冊，一起學習防災應變技巧。（編輯：方沛清）1140525