中國海警直升機侵犯領空 日本反應落後檢討新對策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京25日專電）日本媒體今天揭露，5月3日中國海警局直升機在沖繩縣侵犯日本領空事件，據悉航空自衛隊的戰鬥機緊急升空時，中方的直升機在戰鬥機抵達前就已經回到海警船上，彰顯短時間的侵犯領空行為，現行的應對體制有反應落後的問題。

根據防衛省與那霸市的第11管區海上保安本部，3日中午12時18分左右，4艘中國海警船相繼侵入尖閣諸島周邊的日本領海，其中一艘船上的一架直升機起飛，於12時21分至36分侵入尖閣諸島領空，隨後返回並降落於海警船上。日本航空自衛隊緊急出動2架F-15應對。

產經新聞報導，當天有一架日本小型民用機接近尖閣諸島後，中國海警4艘船隻侵入日本領海，直升機從其中1艘船上起飛，在約15分鐘內侵犯日本領空。那架日本小型民用機察覺直升機起飛後研判情勢危險，放棄了飛越尖閣諸島上空的計畫。據知這架飛機2015年也曾飛越尖閣諸島上空。

中國海警局新聞發言人劉德軍事後表示，一架日本民用飛機「非法進入中方釣魚島（釣魚台列嶼）領空」，中方海警艦艇依法對其採取必要管控措施，並起飛艦載直升機警告驅離。

日本方面由駐沖繩的航空自衛隊南西航空方面隊派出2架F-15戰鬥機緊急升空應對。然而，從沖繩本島起飛的F-15，飛抵尖閣諸島周邊需要約30分鐘，但這次中方直升機侵犯日本領空僅約15分鐘，等戰鬥機抵達時，直升機已經返回海警船上。

透過 Google News 追蹤中央社

多名日本政府相關人士指出，中國海警船搭載的直升機侵犯領空是日本政府早已設想的情境之一，政府內部目前正在討論，是否應該部署搭載於海上自衛隊護衛艦的直升機，或是配備武裝無人機，以強化應對能力。防衛大臣中谷元16日在記者會上表示，「提升對領空侵犯應對的實效性相當重要」。

這次事件被視為中國漸進戰術的一種手段，企圖逐步施壓，透過逐步改變現狀來達成目的。有擔任防衛大臣經驗的相關人士對此表示憂心，認為「中國想要藉此建立在尖閣諸島『驅離日本民用機』的執法實績」，如果這類行為持續重演，恐怕會削弱日本對於尖閣諸島的實際掌控權。（編輯：韋樞）1140525