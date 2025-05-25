加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

莫斯科：俄烏再各釋303人 完成開戰迄今最大規模換俘

2025/5/25 19:02（5/25 19:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，俄方與烏克蘭今天又從對方手中各自換到303名戰俘，完成為期3天的換俘行動。俄烏開戰以來，這是雙方迄今最大規模的戰俘交換。

路透社報導，俄羅斯國防部指出：「根據俄烏5月16日在伊斯坦堡（Istanbul）達成的協議，5月23日至5月25日期間，雙方已依照1000人換1000人的方式進行人員交換。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

俄烏雙方本月16日在土耳其伊斯坦堡進行開戰3年多來首次直接和平談判，俄國首席談判代表會後表示，俄方對談判結果感到滿意，準備與烏方繼續對話，雙方同意換俘千人。

俄烏在為期3天換俘行動中，依序互換390人、307人及303人，總共互換1000名戰俘。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140525

#土耳其
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#國防部
#伊斯坦堡
延伸閱讀
俄軍對烏克蘭發動開戰來最大規模空襲 13死數十傷俄軍稱再占烏克蘭3聚落 攔截約百架烏方無人機記者在現場／烏俄千人換俘計畫 獲釋者激動擁抱家人感恩重生
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
俄軍稱再占烏克蘭3聚落 攔截約百架烏方無人機
21
更多編輯台推薦新聞：