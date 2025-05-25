高雄拓展國際觀光市場 爭取東南亞遊客
2025/5/25 17:12（5/25 18:01 更新）
（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市觀光局拓展國際市場，近期頻吸引東南亞踩線團到訪。觀光局長高閔琳今天表示，觀光局下半年將再度組隊，赴菲律賓辦理推介會，爭取東南亞赴高雄觀光旅遊商機。
為推動國際觀光，高雄市觀光局近期攜手越南、印尼、馬來西亞及菲律賓旅遊業者，透過主題踩線團與包機直航等策略，展現高雄「山、海、河、港、文化、美食」全方位魅力。
高閔琳今天透過新聞稿表示，觀光局拓展國際市場，與業者組成高雄國際觀光隊，赴馬來西亞、新加坡、泰國、韓國、越南、日本等地辦理推介會、參加當地旅展、拜會當地旅遊組織與業界代表等，成果豐碩。
觀光局並鎖定全球穆斯林旅遊商機，輔導業者取得清真認證，目前全市已有24家旅宿、14家餐廳、4家友善場所與2家旅行社通過認證，打造穆斯林友善環境。
高雄市觀光協會理事長陳毓志表示，未來將持續深耕東南亞市場，整合公私資源，推動高雄成為穆斯林友善觀光城市，並爭取印尼直飛航線。
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高閔琳表示，根據知名旅遊網站Klook調查，台灣已成菲律賓旅客熱門目的地，赴台人數2024年比2023年成長33%。觀光局下半年也將再度組隊，赴菲辦理推介會，持續拓展東南亞觀光市場。
觀光局說明，藉由邀請各路踩線團與包機團，有效串聯東南亞觀光網絡，踩線行程涵蓋愛河灣、駁二藝術特區、高流中心、大港橋等地標，獲訪團高度肯定，未來將持續推廣，吸引更多國際旅客到訪高雄。（編輯：李淑華）1140525
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