避免陽明山火災重演 國研院拆全台內建鋰電池感測器

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（中央社記者曾智怡台北24日電）針對陽明山小油坑4月14日失火事件，國科會主委吳誠文今天親赴失火地點了解現場狀況。他表示，國研院將全力配合檢警的偵辦，為避免類似情形再度發生，國研院已拆除全台各地所有內建鋰電池的空氣品質感測器。

國科會今天發布新聞稿表示，轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心於2022年委託廠商，在陽明山小油坑架設3支含有太陽能供電模組的空氣品質感測器，透過Band 20無線電波段，將感測資料傳輸回國網中心主機，驗證Band 20在沒有商用無線網路5G、6G及惡劣環境中，亦可傳輸資料。

吳誠文指出，4月14日的失火事件疑似由空氣品質感測器太陽能供電模組的鋰電池所引起，因此國研院國網中心在今年4月底之前，已經拆除安裝在新竹市、南投縣、台南市及嘉義縣16支內建鋰電池的空氣品質感測器。

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此外，他說，國研院也要求轄下各中心完整盤點所有設置在全國各處的科研儀器設備，並且落實管理與監控機制，加強風險管控，以確保所有科研儀器的安全性。

內政部國家公園署指出，此次火災受損面積約4.5公頃，災損範圍多為芒草及少部分箭竹林植被。吳誠文表示，已責成國研院全力協助後續的復原與監測工作，以助內政部國家公園署及陽明山國家公園管理處掌握復原狀況。（編輯：楊蘭軒）1140524