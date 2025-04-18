陽明山大火 國家公園署：將依調查結果要求損害賠償

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（中央社記者賴于榛台北18日電）陽明山國家公園七星山小油坑區域日前發生火警，國家公園署今天表示，已啟動監測確認植物等復原狀況，消防機關也正調查鑑定火災原因，待調查鑑定結果判定出爐後，陽明山國家公園管理處將依法究責，並要求損害賠償及復原監測費用。

國家實驗研究院長蔡宏營昨天也親自拜訪國家公園署，了解受損情形及洽商後續相關賠償與協助復育事宜。國家公園署指出，蔡宏營表達若火調結果屬該院設備引起，一定承擔相關責任，絕不卸責。

陽明山國家公園七星山小油坑區域14日發生火警，火勢延燒超過5小時後撲滅，當時國家公園署初估燃燒面積約32公頃，並初判起火原因為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心執行計畫設置的空氣品質感測儀器起火。

國家公園署今天透過新聞稿指出，火災肇因疑似財團法人國家實驗研究院轄下國家高速網路與計算中心於小油坑地區設置的監測設備起火燃燒所引起，詳細原因正由消防機關進行調查鑑定中，一旦調查鑑定結果判定真為國網中心監測設備自燃所引發，陽明山國家公園管理處將依法究責，並要求損害賠償及復原監測費用。

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國家公園署說，經無人機空拍影像及國家太空中心福衛5號衛星影像，估算火災受損面積約4.5公頃，災損範圍雖多為芒草及箭竹林植被，但其植物自然生長演替恢復情形，後續將進行監測以掌握復原狀況。至於火災估算面積差異，國家公園署表示，主因火災當時受煙霧影響，才會有初判與事後儀器確認計算範圍不同情況。

陽明山小油坑地區發生火災時立即封閉步道，經現場確認安全無虞後已於今天開放。但為防範類似事件再次發生，國家公園署表示，陽明山國家公園管理處16日正式函文通知園區內所有研究及監測單位，全面檢視與確認監測儀器設施的安全性；國家公園署也已請所屬其它國家（自然）公園管理處，通知區內各研究監測單位全面檢視及確認儀器設備的安全性。（編輯：林淑媛）1140418