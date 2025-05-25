駁船移除擱淺貨輪斷纜受困 湧浪強勁難登船

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（中央社記者王朝鈺新北25日電）駁船「陸海3號」昨天執行中國籍貨輪「鈺洲啟航」移除作業時，因湧浪太強斷纜擱淺。航港局表示，今天上午湧浪仍強無法登上駁船，預估明天上午風浪減弱有機會登船檢查。

「鈺洲啟航」去年10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，在交通部航港局督促下，今年1月間將船上逾280噸殘油抽除，接續移除「鈺洲啟航」作業。

航港局北部航務中心今天指出，中華民國籍運輸駁船「陸海3號」，昨天上午11時許執行「鈺洲啟航」移除作業時，因湧浪太強導致斷纜，「陸海3號」持續往野柳漁港方向漂流後擱淺於周邊海域，所幸無人員傷亡，船上也沒有任何油品。

北航中心指出，負責執行的海歷公司已動員船舶和拖船在旁監控，並視海象有利時機，嘗試運送人員登上「陸海3號」進行帶纜拖帶，經洽詢海歷公司後，「陸海3號」船位未再漂流移動，但因現場湧浪仍強，上午仍無法順利登船，評估明天上午風浪有機會減弱，將持續監控並伺機登船檢查船體。

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北航中心表示，已協請海事中心通報基隆海岸電台及漁業署監控中心，通知周邊船舶注意，並督促海歷公司備妥支援拖船及掌握海象可行時機持續嘗試登輪拖帶，另要求海歷公司留意加強其他作業船舶的錨定，務必與「鈺洲啟航」保持一定距離。

北航中心指出，已與現場應變人員保持聯繫並定期回報，必要時將召開緊急應變會議，後續也將要求「鈺洲啟航」移除團隊提出改善計畫，避免類似情事再發生。（編輯：方沛清）1140525

中國籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺在新北市野柳岬，執行移除作業的駁船「陸海3號」（圖）24日因湧浪太強導致斷纜。航港局25日表示，預估26日上午風浪減弱後有機會登上駁船檢查。中央社記者王朝鈺攝 114年5月25日