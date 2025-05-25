張育成傷癒二軍首戰無安打 鈴木駿輔中繼勝投
2025/5/25 18:38
（中央社記者謝靜雯台北25日電）富邦悍將野手張育成4月中左肩受傷缺陣，今天傷後首度二軍出賽、先發守游擊，2打數沒有安打；日籍投手鈴木駿輔重回中職，二軍中繼對前東家樂天桃猿，投2局無失分拿下勝投。
中職富邦悍將隊強打張育成在4月13日比賽撲壘左肩受傷，經過休息復健，5月初開始恢復練打，今天傷後首度二軍出賽，在對桃猿比賽先發打1棒、守游擊。
張育成1局下敲出右外野方向飛球出局，3局下敲出游擊方向滾地球出局，4局上退場休息，總計2打數沒有敲出安打。
悍將在9日宣布網羅曾效力樂天桃猿隊的日籍投手鈴木駿輔，鈴木駿輔重返中職二軍首戰就對上前東家，今天4局接替登板，投2局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，最快球速150公里，拿下勝投。
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悍將3局下林岳谷率先敲出安打、靠著暴投上到二壘，2人出局後孔念恩安打送回球隊第1分，孔念恩盜上二壘，辛元旭、林哲瑄都選到保送，潘瑋祥適時安打，一棒送回2分。
悍將王念好4局下得點圈有人時敲出帶有打點安打，7局下悍將靠著孔念恩三壘打添分，王苡丞2分砲幫助球隊拉開領先差距，8局下王念好、孔念恩安打攻勢串連，替球隊再添1分保險分，悍將終場以8比1搶勝。（編輯：張雅淨）1140525
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