CNBLUE高雄開唱中文喊笑死 慶15週年直呼感動

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）韓國樂團CNBLUE昨天在高雄開唱，跟粉絲用中文互動，直喊「真的真的我愛你們」、「笑死」；看到粉絲製作的15週年影片大呼感動，約定「還要下一個15年」。

主辦單位今天以新聞稿分享，CNBLUE昨天在高雄流行音樂中心舉辦「2025 CNBLUE LIVE–VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」演唱會，開場連唱In My Head、Where You Are等嗨歌瞬間炒熱氣氛。成員們也用中文打招呼，大喊「今天很熱」，主唱鄭容和還笑說「你們也很熱」。

鄭容和在演出中多次用中英文與台下互動，除了開玩笑自稱「我是天才」、「聰明的人」等，對粉絲大喊「真的真的我愛你們」之外，突然說出「笑死」引發全場爆笑。

鄭容和提到今年膝蓋動手術，感謝BOICE（粉絲名稱）們的支持與應援。李正信告白：「今天能在這裡唱，讓我覺得很幸福。」姜敏赫則說：「沒想到這麼快就能再來高雄。」同時不忘關心現場「有沒有已經累的人」、「有不舒服要說喔」。

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安可時全場大合唱，讓原本準備離場的3人又重返舞台，鄭容和還自彈自唱為高雄歌迷獻上感謝之歌。粉絲更驚喜排字「要保持健康喔」，令他直呼「嚇死我了」。現場也播放粉絲製作的影片，慶祝他們出道15週年，約定「還要下一個15年」。

鄭容和也預告7月會推出個人出道10週年紀念專輯，更與粉絲們約定一定要在最短時間內再次見面。（編輯：張雅淨）1140525