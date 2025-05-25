李強會印尼總統 指國際經貿遭衝擊團結才有出路

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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）中國國務院總理李強今天上午在雅加達與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）舉行會談。李強說，當前全球單邊主義、保護主義上升，嚴重衝擊國際經貿秩序。面對風險挑戰，團結合作才是正確出路。

李強這次訪問印尼正值美中關稅戰暫時休兵，中方欲加強貿易多元化之際。據新華社，李強今天上午會見普拉伯沃時指出，中方願與印尼加強發展戰略對接，深化共建「一帶一路」合作，特別是做優做強標誌性專案，進一步擦亮「雅萬高鐵」的招牌，推進「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設。

李強表示，雙方要加強市場聯通和產業協作，提升貿易投資便利化水準，拓展金融、新能源、數位經濟、人工智慧、航空航太、海洋等領域合作。中方願與印尼擴大人文交流，推進人員往來便利化，深化糧農、減貧、衛生等民生領域合作。

李強又說，中方願與印尼等開發中國家一起，堅持多邊主義和自由貿易，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，堅定維護自身共同利益，共促地區和世界和平穩定發展。

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據新華社，普拉伯沃表示，印尼高度評價雙邊合作進展，願學習中國在減貧、農村發展等方面的經驗，深化農業、金融、基礎設施、綠色經濟、人工智慧、教育等領域合作，提升產業合作水準。

他表示，歡迎中國企業來印尼投資興業。印尼願與中方落實海上共同開發共識，推動加快「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定。印尼期待與中方密切在東協、金磚國家等多邊平台溝通協作，堅定支持多邊主義，反對保護主義，維護開發中國家共同利益，應對全球性挑戰。（編輯：邱國強）1140525