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兩度入獄、遭禁拍電影後奪金棕櫚獎 導演：「獻給無法工作的伊朗電影人」
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樊光耀化漫畫為舞台劇本 獲台北文學獎

2025/5/25 13:41（5/25 14:06 更新）
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台北文學獎24日舉行頒獎典禮，舞台劇本首獎由長年投身表演藝術工作的藝人樊光耀（右1）以「亡心衝擊波」獲得。（文訊雜誌社提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年5月25日
台北文學獎24日舉行頒獎典禮，舞台劇本首獎由長年投身表演藝術工作的藝人樊光耀（右1）以「亡心衝擊波」獲得。（文訊雜誌社提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年5月25日
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（中央社記者邱祖胤台北25日電）台北文學獎昨天舉行頒獎典禮，舞台劇本首獎由長年投身表演藝術工作的樊光耀以「亡心衝擊波」獲得，繳出戲劇跨足文學的代表作。

根據主辦單位發布的新聞稿，「亡心衝擊波」轉化自漫畫家松江名俊「史上最強弟子兼一」，其中重要角色「風林寺隼人」的武術代表技就是「亡心波衝擊」。作品透過男性配音員與女性諮商心理師的對話，鋪陳出一段「療癒與撩慾之旅」。

台北市文化局長蔡詩萍致詞表示，這屆收件1800多件作品，特別的是，舞台劇本獎得主樊光耀，從舞台表演涉足到文學領域；另一方面，年金大獎得主瞿筱葳作品「訪父記」，透過女兒回望父親的過程，呈現出一名知識分子的掙扎與想望，他盼女兒能從這本書中理解跨足政壇的父親。

評審代表羅智成致詞表示，台北作為城市與國際化大都會，暗含著開闊視野與開闊胸襟，以包容、多元精神為指標。他認為文學是語文能力的巔峰表現形式，希望台北文學獎繼續獲得社會各界與創作者的支持，創造出一個又一個美麗的典故、膾炙人口的作品。

除了舞台劇本獎之外，小說及散文首獎均聚焦家庭與親情主題，其中小說類首獎鍾凱元作品「外星人」，描述一個家庭的破裂與重組過程，以「外星人」為比喻，探討人際間的疏離與不解。

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散文類首獎陳群堯作品「身體」，透過描繪母親罹癌前後身體的變化，探討生命的脆弱與美好，也展現出對親情的深刻理解與珍惜。

此外，現代詩首獎由沈眠「緩慢電影」獲得，古典詩首獎由黃絹文「北城登樓」獲得。（編輯：管中維）1140525

#台北市
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樊光耀
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